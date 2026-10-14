Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS): Lợi nhuận quý 3 tăng gấp 5 lần nhờ mang vốn đi gửi tiết kiệm

Doanh thu đạt đỉnh lịch sử nhờ mặt bằng lãi suất tiền gửi duy trì mức cao

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (mã chứng khoán: HVS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất mà doanh nghiệp từng đạt được trong một quý kể từ khi đi vào hoạt động. Cơ cấu báo cáo cho thấy gần như toàn bộ nguồn thu của kỳ này đến từ lãi đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, cụ thể là các khoản tiền gửi ngắn hạn tại hệ thống ngân hàng.

Đến cuối quý 3, công ty duy trì các hợp đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng với tổng quy mô hơn 240 tỷ đồng. Khoản tiền gửi này chiếm tới 90% tổng tài sản của doanh nghiệp. Cấu trúc tài sản an toàn này được ban lãnh đạo duy trì xuyên suốt kể từ sau đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn thành công vào quý 2 năm 2025. So với con số 230 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, số dư tiền gửi hiện tại tăng nhẹ nhưng lại mang về hiệu quả sinh lời vượt trội nhờ mặt bằng lãi suất đi lên. Theo số liệu ghi nhận vào giữa năm 2026, các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của công ty tại nhiều ngân hàng thương mại đang được hưởng mức lãi suất dao động từ 6.3% đến 8.1% mỗi năm.

Về mặt chi phí, hoạt động quản lý ghi nhận mức tăng 37% lên hơn 2.5 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do phát sinh thêm chi phí dịch vụ mua ngoài. Khấu trừ các khoản chi, công ty báo lãi sau thuế hơn 2.1 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt gần 13.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.7 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành tương ứng 38% và 39% kế hoạch kinh doanh của cả năm 2026.

Gửi tiết kiệm toàn bộ vốn mới huy động sau quá trình phát hành trắc trở

Nguồn tiền gửi quy mô lớn hiện nay bắt nguồn từ đợt huy động vốn vào giữa tháng 5 năm 2025. Thời điểm đó, công ty đã chào bán thành công gần 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng mỗi đơn vị, thu về xấp xỉ 250 tỷ đồng. Theo kế hoạch sử dụng vốn được phê duyệt, công ty dự kiến phân bổ 150 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, 75 tỷ đồng cho nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán, phần 25 tỷ đồng còn lại dành cho các hoạt động khác. Do chưa giải ngân vào các nghiệp vụ chứng khoán, doanh nghiệp đã chuyển toàn bộ nguồn vốn này thành tiền gửi ngân hàng để tối ưu hóa hiệu quả sinh lời.

Thực tế, quá trình hiện thực hóa đợt tăng vốn này diễn ra rất gian nan và kéo dài. Vào cuối tháng 5 năm 2024, công ty đã nộp hồ sơ xin tăng vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đến tháng 9 năm 2024, cơ quan quản lý ra quyết định đình chỉ hoạt động do doanh nghiệp không duy trì đủ điều kiện cơ sở vật chất đối với trụ sở chính. Phương án sử dụng vốn ban đầu cũng bị đánh giá không còn phù hợp khiến hồ sơ đăng ký chào bán không được tiếp tục giải quyết.

Phải đến ngày cuối cùng của năm 2024, quyết định đình chỉ hoạt động mới chính thức được cơ quan chức năng dỡ bỏ. Sang đầu tháng 2 năm 2025, công ty nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán và tiếp tục phải lấy ý kiến cổ đông vào tháng 3 năm 2025 để điều chỉnh lại phương án sử dụng vốn cho đúng với các quy định mới. Quá trình hoàn thiện thủ tục kéo dài khiến doanh nghiệp chọn phương án an toàn là gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền ngay sau khi đợt phát hành kết thúc.