Chứng khoán HVS lỗ lũy kế 34 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với lợi nhuận sau thuế tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước, dù quy mô doanh thu hoạt động vẫn ở mức khá khiêm tốn.

Cụ thể, trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động của HVS đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu gần như hoàn toàn đến từ lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 79% so với mức gần 3 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2025.

Ở các mảng kinh doanh khác, hoạt động môi giới chứng khoán chưa đóng góp đáng kể vào doanh thu. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán ở mức khoảng 430 triệu đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tài chính không đáng kể.

Về chi phí, tổng chi phí hoạt động trong quý 3 của HVS đạt gần 500 triệu đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng 37%, lên khoảng 3 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí và thuế, HVS ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2 tỷ đồng, tăng 387% so với mức 439 triệu đồng của quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của HVS đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các khoản đầu tư HTM đạt khoảng 13,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức gần 4 tỷ đồng cùng kỳ. Khoản thu này đóng góp gần như toàn bộ doanh thu hoạt động của công ty trong 9 tháng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, HVS ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5 tỷ đồng, tăng 238% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5 tỷ đồng, tăng khoảng 241%. Mức tăng trưởng cao một phần đến từ nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ năm trước, khi lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 chỉ đạt khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tiền gửi ngân hàng chiếm khoảng 90% tổng tài sản Báo cáo tài chính của HVS còn ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu tài sản. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt hơn 267 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 262,5 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 240,2 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản mục này.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 251 tỷ đồng xuống còn khoảng 11 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 95%. Với giá trị hơn 240 tỷ đồng, danh mục HTM hiện chiếm khoảng 90% tổng tài sản của HVS. Phần lớn khoản mục này là các hợp đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng.

Thực tế, HVS đã duy trì lượng tiền gửi lớn từ năm trước. Tại cuối quý 3/2025, công ty có khoảng 230 tỷ đồng tiền gửi, gồm hai hợp đồng kỳ hạn 6 tháng tại BIDV và PGBank, với lãi suất lần lượt là 4,8% và 4,9%/năm.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng giá trị tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của HVS đạt 240 tỷ đồng, phân bổ tại PGBank, VPBank, MB, TPBank và BIDV. Lãi suất các hợp đồng nằm trong khoảng 6,3–8,1%/năm, cao hơn mức ghi nhận tại hai hợp đồng tiền gửi vào cuối quý III/2025.

Đến cuối tháng 9/2026, vốn chủ sở hữu của HVS đạt hơn 266 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 300 tỷ đồng. Dù đã có lãi trong 9 tháng đầu năm, công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế khoảng 34 tỷ đồng.