Chứng khoán hướng tới 1.800 điểm, áp lực chốt lời dần tăng nhiệt

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch 19-23/10/2026 với những nhịp biến động mạnh, từ điều chỉnh đầu tuần đến phục hồi tích cực trong các phiên cuối tuần.

Sau khi nỗ lực cân bằng quanh ngưỡng 1.680 điểm, VN-Index bật tăng mạnh trong phiên đầu tiên của nhịp hồi phục với sự lan tỏa rộng của dòng tiền, cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn giảm sâu.

Tuy nhiên, sự đồng thuận nhanh chóng suy yếu trong những phiên tiếp theo khi dòng tiền phân hóa và đà tăng dần phụ thuộc nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên cuối tuần, lực kéo từ các cổ phiếu trụ tiếp tục giúp chỉ số nới rộng đà tăng, đưa VN-Index đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 4% so với tuần trước.

Trong phiên cuối tuần, VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index khi mang lại 5,9 điểm tăng cho chỉ số. STB và ACB đứng tiếp theo, đóng góp tổng cộng 2,84 điểm. Ở chiều ngược lại, HPG và TCX gây sức ép lớn nhất nhưng chỉ lấy đi tổng cộng 0,83 điểm của chỉ số chung.

Xét theo nhóm ngành, tài chính và bất động sản dẫn dắt thị trường với mức tăng lần lượt 1,22% và 1,08%. Tại nhóm tài chính, lực cầu tập trung ở nhiều cổ phiếu ngân hàng như STB tăng trần, ACB tăng 3,9%, EIB tăng 5,31%, LPB tăng 3,59%, TPB tăng 1,96% và CTG tăng 1,31%. VIX cũng tăng 1,2%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản được hỗ trợ bởi VIC tăng 1,55%, VPI tăng 2,87%, KDH tăng 1,34%, HDC tăng 1,29%, BCM tăng 2,08% và PDR tăng 0,83%. Diễn biến tích cực của các cổ phiếu này góp phần củng cố đà tăng của thị trường trong phiên cuối tuần.

Dù vậy, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy nhịp phục hồi chưa lan tỏa đồng đều. Sau phiên bứt phá đầu tiên với lực mua xuất hiện trên diện rộng, dòng tiền dần tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến diễn biến của chỉ số ngày càng phụ thuộc vào sức kéo của nhóm trụ.

Trái với đà phục hồi của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong tuần qua. Tổng giá trị bán ròng trên hai sàn HOSE và HNX đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó riêng HOSE ghi nhận mức bán ròng hơn 965 tỷ đồng, còn HNX bị bán ròng hơn 106 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy áp lực rút vốn ngoại vẫn hiện hữu ngay cả khi thị trường ghi nhận một tuần tăng điểm mạnh. Trong bối cảnh dòng tiền trong nước có dấu hiệu phân hóa và đà tăng phụ thuộc nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giao dịch của khối ngoại tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với xu hướng thị trường trong những phiên tới.

Chốt lời từng phần đối với các mã đã ghi nhận đà hồi phục tốt

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD vẫn tiếp tục hướng lên cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn tiếp tục và chỉ số có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.790 - 1.800 điểm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, việc thị trường tăng sốc trong ngắn hạn khiến đà tăng khó có thể duy trì liên tục. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đã tiến vào vùng quá mua và có dấu hiệu tạo đỉnh nhỏ, cho thấy rủi ro xuất hiện các nhịp rung lắc bất ngờ.

Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh đường MA20 tương đương vùng 1.780 – 1.790 điểm.

Trong bối cảnh này, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chốt lời từng phần đối với các mã đã ghi nhận đà hồi phục tốt, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành đáng chú ý và đang thu hút dòng tiền như ngân hàng và bán lẻ.

Lưu ý khả năng xuất hiện các phiên giằng co

Chứng khoán TPS

VN-Index duy trì quán tính tăng điểm trong phiên cuối tuần, đi cùng sự cải thiện tích cực của khối lượng khớp lệnh. Tuy nhiên, chỉ số hiện đóng cửa sát ngưỡng EMA100 tại 1.775 điểm, thuộc cụm kháng cự EMA50/EMA100/EMA200 tại vùng 1.755–1.775 điểm, nên áp lực chốt lời có thể gia tăng và khiến thị trường rung lắc trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khoảng trống tăng giá tại 1.738–1.746 điểm hình thành trong phiên trước phản ánh tâm lý sẵn sàng nâng giá mua của nhà đầu tư, song cũng là vùng có thể được kiểm định trở lại nếu động lực tăng suy yếu.

Theo đó, TPS duy trì đánh giá tích cực đối với nhịp phục hồi, đồng thời lưu ý khả năng xuất hiện các phiên giằng co khi chỉ số kiểm định cụm kháng cự trên.

Dòng tiền luân chuyển sang nhóm ngân hàng, giúp nhịp phục hồi có thêm trụ đỡ bên cạnh nhóm Vingroup và giảm phụ thuộc vào một vài cổ phiếu riêng lẻ. Thanh khoản duy trì trên mức bình quân cho thấy bên mua tham gia chủ động hơn, củng cố độ tin cậy của đà tăng.

Tuy nhiên, khối ngoại chưa đồng hành, sức lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ còn hạn chế, trong khi nhiều nhóm ngành vẫn chịu áp lực điều chỉnh, nên mức độ đồng thuận chưa cao.

Khi chỉ số tiến vào cụm kháng cự của các đường trung bình dài hạn (1.775 điểm), áp lực chốt lời có thể gia tăng, khiến thị trường rung lắc và phân hóa trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

VN-Index có thể tiếp tục hồi phục đan xen rung lắc

Chứng khoán OCBS

Trong tuần giao dịch 26–30/10, VN-Index được kỳ vọng duy trì đà hồi phục sau ba phiên tăng mạnh, lấy lại phần lớn mức giảm của tuần trước. Tuy nhiên, áp lực chốt lời có thể gia tăng khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1.780–1.800 điểm, đặc biệt tại nhóm Vingroup sau nhịp tăng mạnh.

Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục luân chuyển sang nhóm ngân hàng, chứng khoán và các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực, tạo động lực nâng đỡ thị trường.

Bên cạnh đó, cuộc họp Fed với kỳ vọng giữ nguyên lãi suất có thể giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư, dù thị trường vẫn theo dõi sát định hướng chính sách tiếp theo.

Nhìn chung, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục đan xen rung lắc nhằm hấp thụ áp lực chốt lời và củng cố nền giá trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững hơn.

Về kỹ thuật, VN-Index kết tuần tại 1.774,15 điểm, tăng khoảng 4%, hình thành nến xanh tuần với bóng dưới dài, phản ánh lực cầu bắt đáy mạnh mẽ. RSI(14) phục hồi lên 49,74 điểm, tiến sát ngưỡng trung tính 50, trong khi MACD và Histogram dần cải thiện, cho thấy động lượng giảm suy yếu và tín hiệu tạo đáy ngắn hạn rõ nét hơn.

Chỉ số đang tiến gần MA10 tuần quanh 1.779 điểm và đường trung tâm Bollinger Bands tại 1.784 điểm, hình thành vùng kháng cự 1.780–1.800 điểm. Nếu vượt thành công vùng cản này cùng thanh khoản tích cực, VN-Index có thể mở rộng đà tăng hướng tới 1.800–1.820 điểm. Ngược lại, vùng 1.740–1.750 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, xa hơn là 1.700–1.710 điểm nếu áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh.

Giằng co trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn

Chứng khoán AseanSC

VN-Index đang củng cố xu hướng ngắn hạn khi đóng cửa phiên cuối tuần tại 1.774 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 với lực cầu chiếm ưu thế trong phiên, tuy nhiên sự phân kỳ giữa RSI ở mức 57 và MFI suy yếu tại 39 cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác nhận một nhịp tăng bền vững.

Với trạng thái kỹ thuật trung tính hiện tại, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

Do đó nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.770–1.780 và kháng cự 1.790– 1.800

Đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Song song đó, đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.