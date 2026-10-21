Chứng khoán HSC (HCM) giảm lãi quý 3, mảng cho vay ký quỹ giữ vai trò chủ lực

Doanh thu môi giới sụt giảm, cho vay ký quỹ tăng trưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 297 tỷ đồng, tăng 9% so với quý liền trước nhưng giảm gần 33% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự sụt giảm của mảng môi giới khi doanh thu chỉ đạt 152 tỷ đồng, giảm 70% so với mức 507 tỷ đồng của cùng kỳ. Sau khi trừ 145 tỷ đồng chi phí nghiệp vụ, lãi thuần từ hoạt động môi giới còn khoảng 7 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 97%.

Hoạt động tự doanh cũng ghi nhận kết quả suy giảm. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 142 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ, trong khi lỗ từ các tài sản này là 62 tỷ đồng, giảm 77%. Khấu trừ các chi phí liên quan, công ty thu về 58 tỷ đồng lãi thuần từ tự doanh, giảm 12%. Ở mảng cho vay ký quỹ, doanh thu các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 758 tỷ đồng, tăng 18%. Tuy nhiên, chi phí đi vay cũng tăng 30% lên mức 508 tỷ đồng, tạo áp lực lên biên lợi nhuận của mảng này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán HSC ghi nhận 861 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương mức thực hiện của cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu chủ lực của công ty đến từ mảng cho vay với doanh thu đạt 2.289 tỷ đồng, tăng 38%. Trong khi đó, lãi từ tài sản FVTPL giảm 21% xuống 746 tỷ đồng và doanh thu môi giới giảm 26% xuống 673 tỷ đồng. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.841 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 47% kế hoạch năm.

Cơ cấu lại danh mục tự doanh và dòng tiền từ đợt phát hành cổ phiếu

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Chứng khoán HSC ghi nhận 43.044 tỷ đồng, giảm 7% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản cho vay giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng cao nhất với giá trị xấp xỉ 29.170 tỷ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền đạt 2.134 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với đầu năm.

Quy mô tài sản FVTPL giảm gần 32% về mức 9.363 tỷ đồng. Danh mục này tập trung phần lớn vào trái phiếu với giá trị 8.162 tỷ đồng; cổ phiếu niêm yết và UPCoM đạt 705 tỷ đồng; chứng chỉ quỹ ETF và quỹ mở lần lượt ở mức 19 tỷ đồng và 15 tỷ đồng. Trong danh mục cổ phiếu, công ty tăng mạnh tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu VPB với giá trị đầu tư tăng từ gần 137 tỷ đồng hồi cuối quý 2 lên khoảng 445 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào cổ phiếu TCB ghi nhận giá trị 228 tỷ đồng. Tính theo giá gốc, khoản đầu tư vào VPB đang tạm lãi hơn 18 tỷ đồng và TCB tạm lãi gần 4 tỷ đồng. Công ty cũng nắm giữ các cổ phiếu TCB, MWG, HPG và ACB làm tài sản cơ sở phục vụ hoạt động phòng ngừa rủi ro chứng quyền.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý 3 đạt 28.539 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với đầu năm. Vay ngắn hạn tiếp tục chiếm phần lớn với 22.456 tỷ đồng. Các khoản phải trả cho hoạt động giao dịch chứng khoán tăng từ 353 tỷ đồng lên 2.687 tỷ đồng do phát sinh 2.042 tỷ đồng phải trả nhà đầu tư tiền mua trái phiếu và 532 tỷ đồng tiền mua chứng quyền có bảo đảm. Khoản mục phải trả, phải nộp khác ngắn hạn tăng vọt lên khoảng 2.945 tỷ đồng, gấp gần 31 lần đầu năm. Phần lớn số dư này đến từ khoản thu tiền mua cổ phiếu HCM với giá trị hơn 2.919 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phần, trong khi thời điểm đầu năm chưa ghi nhận khoản này.