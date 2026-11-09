Chứng khoán hôm nay 9/11: 8 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

8 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 9/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Vinafreight (mã chứng khoán VNF): CTCP Transimex (TMS) là Công ty mẹ của VNF đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNF. Trước khi thực hiện giao dịch, CTCP Transimex nắm hơn 19,35 triệu cổ phiếu VNF, tỷ lệ 61,05%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 4/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (mã chứng khoán VNT): Công ty cổ phần Transimex-tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc Lê Duy Hiệp, đồng thời là Ủy viên HĐQT VNT; Trưởng Ban kiểm soát Vũ Chinh, đồng thời là Ủy viên HĐQT VNT đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu VNT. Trước khi thực hiện giao dịch, Công ty cổ phần Transimex nắm 3.813.070 cổ phiếu VNT, tỷ lệ 22,91%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 4/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (mã chứng khoán GCF): Tổng Giám đốc Bùi Thị Mai Hiên đăng ký bán toàn bộ 953.049 cổ phiếu GCF, tỷ lệ 2,2%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 4/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

4. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (mã chứng khoán CLX): CTCP Transimex-tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Bùi Minh Tuấn, đồng thời là Ủy viên HĐQT CLX; Chủ tịch HĐQT Huỳnh An Trung, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT CLX; Phó Chủ tịch HĐQT Lê Duy Hiệp, đồng thời là Ủy viên HĐQT CLX; Giám đốc tài chính Lê Văn Hùng, đồng thời là Thành viên BKS CLX, đăng ký bán 500 nghìn cổ phiếu CLX. Trước khi thực hiện giao dịch, CTCP Transimex nắm 24.346.700 cổ phiếu CLX, tỷ lệ 28,11%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 4/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

5. Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán SGP): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)-tổ chức có liên quan đến Người đại diện phần vốn góp Hồ Thị Thu Hiền, đồng thời là Ủy viên HĐQT SGP, đăng ký bán toàn bộ 19.314.627 cổ phiếu SGP, tỷ lệ 8,93%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 8/12 theo phương thức khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã chứng khoán TAL): Thành viên Ban Kiểm soát Đặng Xuân Hiến đăng ký mua 13 nghìn cổ phiếu TAL. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hiến nắm 1.500 cổ phiếu TAL, tỷ lệ 0,0003%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 27/11 theo phương thức mua trực tiếp tại Tổ chức phát hành.

7. Công ty cổ phần Hóa An (mã chứng khoán DHA): Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP, tổ chức có liên quan đến ông Cao Trường Thụ là Người đại diện phần vốn tại DHA, đồng thời là Chủ tịch HĐQT DHA; ông Nguyễn Văn Phúc là Người đại diện phần vốn tại DHA, đồng thời là Thành viên HĐQT DHA, đăng ký mua 23.700 cổ phiếu DHA. Trước khi thực hiện giao dịch, Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP nắm hơn 2,2 triệu cổ phiếu DHA, tỷ lệ 15%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 8/12 theo phương thức khớp lệnh.

8. Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán GDT): Bà Huỳnh Thị Thanh là em dâu của Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu; là chị dâu của Phó Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Thắng; là chị dâu của Thành viên HĐQT Lê Hồng Thành đăng ký bán 17 nghìn cổ phiếu GDT. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Thanh nắm 62.669 cổ phiếu GDT, tỷ lệ 0,23%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/11 đến 8/12 theo phương thức khớp lệnh.