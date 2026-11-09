Chứng khoán hôm nay 9/11/2026: VN-Index giảm thêm 11 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 9/11/2026, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,64%), đóng cửa tại 1.714,32 điểm. Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 129 mã tăng và 187 mã giảm.

Thanh khoản giảm so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 13.826 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 798 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 9/11/2026, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,64%). Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm Bất động sản gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh nhóm Dịch vụ tài chính và Thực phẩm và đồ uống; ngược lại, không có nhóm ngành nào đóng góp tích cực đáng kể trong phiên hôm nay.

Các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: VHM (-2,74%), MCH (-2,93%) và STB (-2,14%). Các mã tác động tích cực, hỗ trợ thị trường không giảm thêm có: VPB (+0,91%), ACB (+0,74%) và BID (+0,31%);

Như vậy, VN-Index có phiên giảm thứ 2 liên tiếp sau biến cố bán tháo cổ phiếu AI tại thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/11 vừa qua. Tuy nhiên, theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB, phiên hôm nay xuất hiện những dấu hiệu tích cực, hỗ trợ cho cơ hội thị trường xuất hiện nhịp hồi phục ngắn.

Thứ nhất, yếu tố đáng chú ý nhất là việc VN-Index có lúc đã tiến sát mốc 1.700 và tại đây áp lực bán không mạnh, hiện tượng tiết cung giá thấp (lực bán giảm mạnh, khối lượng cổ phiếu được đưa ra thị trường ít đi, dẫn đến áp lực giảm giá giảm đáng kể) của bên bán tạo cơ hội hồi phục nhẹ vào cuối phiên.

Thứ hai, áp lực chốt lãi xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu tăng mạnh trước đó như Bất động sản, Chứng khoán… nhưng về cuối phiên diễn biến bắt đầu cân bằng hơn ở nhiều cổ phiếu nhóm này, chỉ số VN-Midcap cũng ghi nhận diễn biến hồi phục khi chạm mốc MA 20 ngày.

“Nhìn chung, xu hướng VN-Index đang có dấu hiệu thu hẹp lại, nếu không chịu áp lực bất ngờ từ yếu tố bên ngoài chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ dao động trong vùng 1.700 - 1.760. Nếu phá vỡ vùng này, nhiều khả năng thị trường sẽ vào diễn biến biến động lớn hơn”, nhóm phân tích ACBS đánh giá.

Còn theo Công ty Chứng khoán SHS, độ rộng trên HOSE tiêu cực, với áp lực bán mở rộng khi các chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn.

“Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp, giao dịch dưới các đường giá trung bình ngắn trung hạn. Vùng hỗ quan trọng quanh 1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index giảm điểm dưới vùng giá 1.700 điểm.

Tuy nhiên VN-Index chỉ tích cực khi vượt lên xu hướng giảm giá từ tháng 9 đến nay. Điều này phụ thuộc lớn từ nhóm ngân hàng và Vingroup”, SHS nhấn mạnh.