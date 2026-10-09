Chứng khoán hôm nay 9/10/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm, xuất hiện tín hiệu tốt

Đóng cửa chứng khoán hôm nay 9/10/2026, VN-Index giảm 3,88 điểm (tương đương -0,22%), xuống 1.735,09 điểm, với 130 mã tăng và 175 mã giảm.

Chứng khoán hôm nay 9/10/2026 tiếp tục nối dài nhịp điều chỉnh nhưng đã có tín hiệu cân bằng hơn, lực cầu bắt đáy trong phiên chiều đã thu hẹp mức giảm trong ngày của VN-Index. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 911,3 triệu đơn vị, giá trị 27.542,8 tỷ đồng, tăng gần 35% về khối lượng và 73% về giá trị so với phiên hôm qua.

Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 166,8 triệu đơn vị, giá trị 12.881 tỷ đồng; trong đó có hơn 64,2 triệu cổ phiếu MCH, giá trị 9.641 tỷ đồng.

Theo dõi diễn biến thị trường phiên chứng khoán hôm nay có thể thấy độ rộng của các nhóm ngành vẫn nghiêng về điều chỉnh, trong đó công nghệ thông tin và dầu khí ghi nhận điều chỉnh mạnh nhất trong khi các nhóm ngành còn lại không có nhiều diễn biến nổi bật.

PNJ tăng trần sau chuỗi lao dốc. Khối ngoại bán ròng mạnh nhưng chủ yếu do giao dịch thỏa thuận cổ phiếu MCH.

Cổ phiếu NVL cũng đạt mức tăng trần, với hơn 73 triệu đơn vị khớp lệnh thành công.

Ngược lại, cổ phiếu FPT mất hơn 3% xuống 57.900 đồng, hai cổ phiếu GVR và BSR cũng giảm 3%...

Về phương diện kỹ thuật, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường tạm thời vẫn giữ được cân bằng trên vùng hỗ trợ 1.715 điểm, các chỉ báo động lượng cho thấy có khả năng phục hồi kỹ thuật.

“Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh so với hôm qua và vượt trung bình 20 phiên chủ yếu do lực cầu trong phiên chiều.

Nhìn chung, thị trường có vẻ đã cân bằng hơn sau nhịp điều chỉnh kéo dài từ tháng 8, dù chưa có tín hiệu đảo chiều rõ nét, nhưng việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ trong 6 phiên liên tiếp thay vì tiếp tục điều chỉnh là một tín hiệu tốt trong bối cảnh hiện tại”, nhóm phân tích TPS nhấn mạnh.