Chứng khoán hôm nay 8/10: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 8/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (mã chứng khoán ILS): Ông Phùng Nhật Minh là con trai Chủ tịch HĐQT Phùng Tiến Toàn đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu ILS. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Minh không nắm bất kỳ cổ phiếu ILS nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/10 đến 30/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (mã chứng khoán BNW): Ông Lưu Xuân Nam là con trai Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Lưu Xuân Tâm đăng ký mua 10 nghìn cổ phiếu BNW. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nam không nắm bất kỳ cổ phiếu BNW nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/10 đến 30/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh

Cùng thời gian và phương thức, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lưu Xuân Tâm đăng ký bán 15 nghìn cổ phiếu BNW. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tâm nắm 56.900 cổ phiếu BNW, tỷ lệ 0,15%.

3. Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại (mã chứng khoán VXT): Ủy viên HĐQT Đỗ Trường Giang đăng ký bán toàn bộ 44.226 cổ phiếu, tỷ lệ 0,74%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/10 đến 6/11 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

4. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Big (mã chứng khoán BIG): Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Phi Nhật Huy đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu BIG. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Huy nắm : 5.500.023 cổ phiếu BIG, tỷ lệ 16,09%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/10 đến 6/11 theo phương thức thoả thuận.

5. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (mã chứng khoán NVB): Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là vợ Thành viên Ban Kiểm soát Lê Văn Quý đăng ký bán toàn bộ 65 nghìn cổ phiếu NVB.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/10 đến 6/11 theo phương thức khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (mã chứng khoán BXH): Bà Nguyễn Thị Thành là chị ruột Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hạnh đăng ký mua 10 nghìn cổ phiếu BXH. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Thành không nắm bất kỳ cổ phiếu BXH nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/10 đến 6/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

7. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital (mã chứng khoán PDB): Ông Lê Hoàng Kỳ Nam là con trai Chủ tịch HĐQT Lê Trường và Phó Chủ tịch HĐQT Huỳnh Phước Huyền Vy đăng ký mua 300 nghìn cổ phiếu PDB. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nam không nắm bất kỳ cổ phiếu PDB nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/10 đến 4/11 theo phương thức thoả thuận.