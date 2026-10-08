Chứng khoán hôm nay 8/10/2026: VN-Index giảm mạnh, cổ phiếu bluechip gây sức ép

Thị trường chứng khoán hôm nay quay lại trạng thái tiêu cực, nhịp phục hồi trong các phiên trước đó bị gián đoạn.

Chứng khoán hôm nay 8/10/2026 gặp áp lực gia tăng trong phiên chiều với sức ép lớn đến từ nhóm cổ phiếu bluechip, VN-Index giảm 14,42 điểm khi đóng cửa phiên. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

VN-Index hôm nay giảm tương đối mạnh với áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, song chỉ số vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 1.715 điểm.

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 8/10/2026, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) xuống 1.738,97 điểm, với 122 mã tăng và 190 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 676,6 triệu đơn vị, giá trị 15.883 tỷ đồng, tăng gần 15% về khối lượng và 5,3% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 133,5 triệu đơn vị, giá trị 2.952,2 tỷ đồng.

Nhóm VN30 tạo sức ép lớn tới thị trường khi kết phiên giảm hơn 17 điểm, với 21 mã giảm và chỉ còn 8 mã tăng. Trong đó, cổ phiếu năng lượng GAS tiếp tục nới thêm biên độ tăng 4,6% và đóng cửa tại mức giá cao nhất phiên 82.000 đồng/cổ phiếu, còn lại các cổ phiếu giữ được sắc xanh chỉ tăng nhẹ trên dưới 0,5%.

Phiên hôm nay, chỉ riêng ngành dầu khí vẫn giữ được nhịp tích cực trong khi hoạt động giao dịch ở các nhóm cổ phiếu còn lại diễn ra khá khiêm tốn, tiêu cực nhất là nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản, ngân hàng...

Khối ngoại bán ròng 12 phiên liên tiếp. Giá trị khớp lệnh cao hơn hôm trước và xấp xỉ trung bình 20 phiên cho thấy áp lực cung tương đối lớn chứ không đơn thuần là thiếu hụt ở phía cầu.

Về mặt kỹ thuật, theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong, dù điều chỉnh nhưng VN-Index vẫn đang giao dịch trong phạm vi vùng hỗ trợ, nhờ vậy khả năng phục hồi trong ngắn hạn vẫn được bảo lưu, tuy nhiên có thể vẫn còn hiện tượng rung lắc trong các phiên kế, trong đó mốc 1.715 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Còn theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index suy yếu, tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng giá cao. “VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.710 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026. Trong khi dưới ảnh hưởng chi phối của số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh dựa vào chất lượng và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Chúng tôi đã nhận định dòng tiền chỉ gia tăng ở vùng giá thấp và có dấu hiệu không gia tăng thêm ở vùng giá cao trong phiên trước. Diễn biến cho thấy nhiều cổ phiếu đã chịu áp lực bán khá đột biến; tuy nhiên thị trường vẫn có nhiều điểm sáng tích cực”, SHS cho hay.