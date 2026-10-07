Chứng khoán hôm nay 7/10/2026: VN-Index quay đầu giảm, chờ kết quả kinh doanh quý 3

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục giao dịch khá tích cực với nhiều điểm nhấn nổi bật ở nhóm cổ phiếu bán lẻ, khoáng sản, cảng biển... Trong khi VN-Index dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, biến động trong biên độ hẹp, thanh khoản suy giảm.

Kết phiên chứng khoán hôm nay 7/10/2026, VN-Index giảm 5,69 điểm (-0,32%) về mức 1.753,39 điểm, dưới kháng cự mạnh 1.800 điểm. VN30 giảm 4,62 điểm (-0,24%) về mức 1.894,20 điểm.

Chứng khoán hôm nay 7/10/2026, VN-Index giảm 5,69 điểm (-0,32%) về mức 1.753,39 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 597,3 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 15.226 tỷ đồng.

Độ rộng trên HOSE cân bằng, phân hóa tích cực với 150 mã tăng giá và 151 mã giảm giá. Các cổ phiếu cảng - vận tải biển, vận tải dầu khí, khu công nghiệp, bán lẻ, thủy sản, dệt may, khoáng sản kim loại quý hiếm... tăng giá khá nổi bật. Phân hóa, chịu áp lực điều chỉnh trong nhóm tiêu dùng, bất động sản, điện, công nghệ, viễn thông, ngân hàng...

Xét về xu hướng ngắn hạn, Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026, kháng cự quanh 1.775 điểm. Dưới ảnh hưởng chi phối của số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

“Thị trường tiếp tục phân hóa tích cực. Nhà đầu tư vẫn đang có các cơ hội đầu tư ngắn hạn tốt đối với các doanh nghiệp đang tăng trưởng trong các ngành đang tăng trưởng tốt hiện nay là dầu khí, cảng-vận tải biển, bảo hiểm và nhóm bán lẻ...”, nhóm phân tích SHS cho hay.

Còn theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS): “Chúng tôi nhận thấy thị trường đã lấy lại trạng thái cân bằng sau đợt điều chỉnh vừa qua, bên bán không còn chi phối quá nhiều đến diễn biến chung của thị trường, tuy nhiên thị trường vẫn chưa đủ động lực để phục hồi. Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang giao dịch trong phạm vi vùng hỗ trợ, do đó áp lực điều chỉnh sâu trong ngắn hạn tương đối hạn chế, tuy nhiên hiện tượng rung lắc trong các phiên kế tiếp có thể vẫn còn tiếp diễn”.

VN-Index hôm nay tiếp tục chịu áp lực chốt lời trong phiên, nhưng lực cầu xuất hiện vào buổi chiều đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên trước, qua đó củng cố tín hiệu hồi phục sau khi VN-Index hình thành mẫu hình nến nhấn chìm tăng tại vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.715–1.720 điểm, tương ứng đáy tháng 8/2026.

“Diễn biến này cho thấy vùng hỗ trợ đang phát huy hiệu quả và củng cố khả năng chỉ số tiếp tục hồi phục trong ngắn hạn. Theo đó, VN-Index có khả năng hướng đến vùng 1.760–1.780 điểm, nơi tập trung các vùng cản kỹ thuật phía trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng giảm là chủ đạo, nhịp tăng hiện tại vẫn được xem là hồi phục kỹ thuật và chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng mới”, TPS lưu ý.