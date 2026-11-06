Chứng khoán hôm nay 6/11: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 6/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán VDS): Bà Nguyễn Thanh Loan, vợ của ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch HĐQT VDS đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VDS, tăng sở hữu lên 7,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,82%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/11 đến 4/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán ELC): Công ty Cổ phần Công nghệ ITD-tổ chức có liên quan đến cổ đông Nguyễn Văn Mạnh, đồng thời là Thành viên HĐQT ELC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ELC. Trước khi thực hiện giao dịch, Công ty Cổ phần Công nghệ ITD không nắm bất kỳ cổ phiếu ELC nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/11 đến 4/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã chứng khoán TAL): Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh đăng ký mua 1.931.000 cổ phiếu TAL, tăng sở hữu lên 1.931.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,38%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/11 đến theo phương thức mua trực tiếp tại Tổ chức phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).