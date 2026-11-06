Chứng khoán hôm nay 6/11/2026: VN-Index kết tuần giảm 0,9%

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 6/11/2026, VN-Index giảm 15,37 điểm (-0,88%) đóng cửa tại 1.725,36 điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 18.799 tỷ đồng.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 101 mã tăng và 212 mã giảm.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 6/11/2026, VN-Index giảm 15,37 điểm (-0,88%) đóng cửa tại 1.725,36 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Trong nhóm cổ phiếu bluechip phiên hôm nay có FPT, khi mất 4% xuống 50.800 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu giảm sâu nhất rổ VN30. Theo sau là các mã SSB, MCH, LPB, GVR khi giảm từ hơn 2% đến gần 3%.

Như vậy, kết thúc 1 tuần giao dịch, VN-Index giảm 16,26 điểm (-0,93%). Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 84.101 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 16,9% so với tuần trước đó. Áp lực trong tuần tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản và Ngân hàng.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị khoảng 965 tỷ đồng trên sàn HOSE. Chi tiết hơn, lực bán trong tuần phân bổ phần nhiều vào các mã MBB, VCB, ACB… ; khối ngoại mua ròng VIX, MSN, HPG …

Xét về sức khỏe thị trường, theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày đạt khoảng 36,7%, nhích nhẹ so với mức khoảng 36,2% của tuần trước, cho thấy sức khỏe thị trường chưa có sự cải thiện đáng kể khi phần lớn cổ phiếu vẫn giao dịch dưới đường trung bình giá ngắn hạn.

Trong tuần, nhóm Dịch vụ tài chính, Bất động sản và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi Hóa chất và Y tế kém tích cực.

Tuần này, VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trước khi hồi phục trở lại, song nhịp hồi phục chưa vượt được vùng 1.760 điểm và chỉ số kết tuần tại 1.725,36 điểm. Thanh khoản bình quân tuần cải thiện so với tuần trước, tuy nhiên phiên cuối tuần giảm điểm với thanh khoản gia tăng và độ rộng nghiêng hẳn về bên bán cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế mỗi khi chỉ số hồi phục.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm và có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi, có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và cân nhắc hạ tỷ trọng nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm”, nhóm chuyên gia ACBS phân tích.