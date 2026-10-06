Chứng khoán hôm nay 6/10: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 6/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần YBM (mã chứng khoán YBM): Thành viên HĐQT Hoàng Minh Hiếu đăng ký bán 200 nghìn cổ phiếu YBM, giảm sở hữu xuống gần 2,76 triệu cổ phiếu YBM, tỷ lệ 9%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/10 đến 20/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (mã chứng khoán VTR): Người phụ trách quản trị công ty Mai Thị Ngân đăng ký mua 50 nghìn cổ phiếu VTR. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Ngân không nắm bất kỳ cổ phiếu VTR nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/10 đến 4/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã chứng khoán MBB): Thành viên Ban Điều hành MBB Nguyễn Thị Thuỷ đăng ký bán 113 nghìn cổ phiếu MBB, giảm sở hữu xuống hơn 1,03 triệu cổ phiếu MBB, tỷ lệ 0,01%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/10 đến 4/11 theo phương thức khớp lệnh.

4. Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã chứng khoán DBC): Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Hương đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DBC, tăng sở hữu lên hơn 6,65 triệu cổ phiếu DBC, tỷ lệ 1,54%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/10 đến 4/11 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

5. Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán NTH): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cao đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu NTH. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Cao nắm 2.024.945 cổ phiếu , tỷ lệ 18,75%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/10 đến 4/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương (mã chứng khoán DDB): Ủy viên HĐQT Trần Bích Nhuận đăng ký bán 277.500 cổ phiếu DDB. Trước khi thực hiện giao dịch, Ủy viên HĐQT Trần Bích Nhuận nắm 287.900 cổ phiếu DDB, tỷ lệ 2,4%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/10 đến 30/10 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận; theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.