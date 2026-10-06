Chứng khoán hôm nay 6/10/2026: VN-Index tiếp tục phục hồi, bluechip bật tăng mạnh

Thị trường chứng khoán giao dịch kém tích cực trong phiên sáng hôm nay, với nhiều nhóm mã chịu áp lực bán khá mạnh VN-Index giảm về quanh 1.735 điểm nhưng rồi dòng tiền, lực cầu giá thấp cải thiện tốt trong phiên chiều.

Chứng khoán hôm nay 6/10/2026 ghi nhận thị trường phục hồi khá tích cực sau áp lực điều chỉnh khá mạnh. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Thị trường sau đó phục hồi tốt trở lại, thanh khoản cải thiện khá tích cực. Chốt phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 6/10/2026, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương đương +0,34%, lên 1.759,08 điểm với 127 mã tăng và 177 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 824,5 triệu đơn vị, giá trị 19.579 tỷ đồng; Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 179 triệu đơn vị, giá trị 5.114 tỷ đồng.

Nhóm VN30 đảo chiều tăng 4,36 điểm, lên mức 1.898,82 điểm với 17 mã tăng. Trong đó, VPL dẫn đầu khi +4,3% lên 80.900 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu LPB, VNM, MWG, BSR và TCX có mức tăng từ 2% đến gần 3%.

Ngược lại, SSB giảm đáng kể khi mất 3,7% xuống 16.800 đồng, FPT mất 2,4%; còn các mã cổ phiếu ngân hàng: TCB, STB, SHB, ACB giảm nhẹ.

Phiên hôm nay, SHB phiên này khớp lệnh vượt trội và bỏ xa phần còn lại với hơn 78,7 triệu đơn vị.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index đang tích lũy tích cực, phục hồi khá tốt ở vùng giá quanh 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026.

Hiện tại, VN-Index đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn sau khi bắt đầu giảm mạnh từ ngày 18/9/2026. Chỉ số chính kỳ vọng tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.775 điểm.

“Thị trường phục hồi khá tích cực trong phiên hôm nay sau áp lực điều chỉnh khá mạnh. Chúng tôi đã nhận định dòng tiền đang cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư vẫn đang có các cơ hội đầu tư ngắn hạn tốt đối với các doanh nghiệp đang tăng trưởng, có các vùng định giá tương đối hợp lý”, SHS nhấn mạnh.

Cũng theo nhóm phân tích, thị trường có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức PE từ 4-8, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Thị trường phân hóa mạnh dựa vào chất lượng doanh nghiệp và kỳ vọng kết quả kinh doanh.

Do đó, nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, chỉ nên tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng tốt nhất trong các ngành tăng trưởng tốt hiện nay.