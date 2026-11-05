Chứng khoán hôm nay 5/11/2026: VN-Index xanh, lực đỡ từ bất động sản và ngân hàng

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 5/11/2026, VN-Index tăng 7,71 điểm (+0,44%) đóng cửa tại 1.740,73 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 15.830 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 239 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 168 mã tăng và 139 mã giảm.

VN-Index có thời điểm tăng hơn 24 điểm trước khi thu hẹp đà tăng về cuối phiên, song vẫn đóng cửa trong sắc xanh nhờ lực đỡ từ bất động sản và ngân hàng. Ảnh: VPS.

Ở chiều tác động tích cực, nhóm bất động sản đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số, bên cạnh nhóm du lịch và giải trí; nhóm ngân hàng. Ngược lại, áp lực đến từ nhóm điện, nước & xăng dầu khí đốt, công nghệ thông tin và thực phẩm và đồ uống.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở VIC (+1,71%), CTG (+1,77%) và STB (+2,22%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm VCB (-1,09%), VPB (-1,13%) và GAS (-1,32%). Khối ngoại bán ròng khoảng 239 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm tăng hơn 24 điểm trước khi thu hẹp đà tăng về cuối phiên, song vẫn đóng cửa trong sắc xanh và nối dài nhịp hồi phục sang phiên thứ hai liên tiếp. Thanh khoản giảm so với phiên trước và tương đương mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự tham gia nhưng chưa gia tăng thêm khi chỉ số đi lên.

Lực đỡ chỉ số tập trung phần nhiều ở nhóm bất động sản cùng một số cổ phiếu ngân hàng, trong khi độ rộng nghiêng về bên mua cho thấy trạng thái tích cực của thị trường vẫn được duy trì.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi phục và rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân thăm dò, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến về vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm và quản trị rủi ro nếu chỉ số đóng cửa trở lại dưới mốc 1.700 điểm”, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB nhận xét.

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong, đà tăng chậm lại khi VN-Index tiến vào vùng kháng cự, phản ánh tâm lý thận trọng sau phiên bứt phá. Dòng tiền vẫn duy trì tốt nhưng có xu hướng xoay vòng: bất động sản và dịch vụ tài chính nhận lực cầu, trong khi công nghệ chịu áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh.

Sự phân hóa giữa các cổ phiếu trụ cột cho thấy thị trường chưa có nhóm dẫn dắt đủ mạnh để vượt cản dứt khoát. Khối ngoại vẫn bán ròng. Trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng rung lắc để kiểm định vùng cản khi hàng bắt đáy về tài khoản; nên giải ngân từng phần khi điều chỉnh, tránh mua đuổi.