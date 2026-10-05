Chứng khoán hôm nay 5/10: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 5/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán DBT): Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Hanh đăng ký bán toàn bộ 143.278 cổ phiếu DBT, tỷ lệ 0,65%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/10 đến 3/11 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (mã chứng khoán BVB): Chủ tịch HĐQT Lê Anh Tài đăng ký mua 8.892.859 cổ phiếu BVB, tăng sở hữu lên 26.678.578 cổ phiếu BVB.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/10 đến 19/10 theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

3. Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán BCF): Bà Nguyễn Thị Bích Hằng là con Ủy viên HĐQT Nguyễn Ngọc Tiều đăng ký mua 600 nghìn cổ phiếu BCF. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hằng nắm 234.194 cổ phiếu, tỷ lệ 0,56%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/10 đến 3/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức, bà Nguyễn Thị Hiệp là vợ Ủy viên HĐQT Nguyễn Ngọc Tiều đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu BCF. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hiệp nắm 24.768 cổ phiếu BCF, tỷ lệ 0,06%.

4. Công ty cổ phần Bông Việt Nam (mã chứng khoán BVN): Chủ tịch HĐQT Trương Văn Dũng đăng ký mua 77.900 cổ phiếu BVN. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Dũng nắm 77.900 cổ phiếu BVN, tỷ lệ 89,92%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/10 đến 3/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

5. Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã chứng khoán TAL): Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco -tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh, đồng thời là Chủ tịch HĐQT TAL; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hải, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT TAL, đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu TAL, tăng sở hữu lên 308,4 triệu cổ phiếu, 61,19%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/10 đến 3/11 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần Phú Tài (mã chứng khoán PTB): Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Hòe đăng ký mua 200 nghìn cổ phiếu PTB, tăng sở hữu lên 6.503.679 cổ phiếu PTB, tỷ lệ 6,48%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/10 đến 3/11 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Văn Lộc đăng ký mua 200 nghìn cổ phiếu PTB, tăng sở hữu lên 6.726.941 cổ phiếu PTB, tỷ lệ 6,7%.