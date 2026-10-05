Chứng khoán hôm nay 5/10/2026: VN-Index tăng hơn 15 điểm nhờ điểm tựa vĩ mô

Sau 2 tuần giảm điểm, thị trường đón nhận thông tin tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô quý III/2026. Trong đó, GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011.

Thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin vĩ mô, nhất là ở các nhóm ngành tăng trưởng tốt. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên, thanh khoản thấp và duy trì tăng điểm đến cuối phiên.

Chứng khoán hôm nay 5/10/2026 ghi nhận những phản ứng tích cực của thị trường chứng khoán với thông tin vĩ mô, nhất là ở các nhóm ngành tăng trưởng tốt. Ảnh: PT

Kết phiên chứng khoán hôm nay 5/10/2026, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. VN30 tăng 18,47 điểm (+0,98%) lên mức 1.894,46 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng trên HOSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá. Theo đó, những mã tăng điểm có tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên bao gồm: VIC (+3,57%), LPB (+6,97%), HPG (+2,24%)… Ngược lại, VPL (-1,65%), HDB (-1,41%), BID (-0,57%)… là những mã giảm điểm nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 281,81 tỷ đồng trên sàn HOSE. Lực bán trong phiên tập trung vào các mã TCB, VHM, PNJ… và khối ngoại mua ròng HPG, DGW, GMD…

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy yếu, phục hồi tốt vùng hỗ trợ VN-Index là 1.715 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.775 điểm. Với áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại.

“Thị trường đã đón nhận thông tin kinh tế vĩ mô quý III/2026 với nhiều điểm tích cực, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường. Nhà đầu tư vẫn đang có các cơ hội đầu tư ngắn hạn tốt đối với các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, có các vùng định giá tương đối hợp lý.

Thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức PE từ 4-8, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn, dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế”, nhóm phân tích SHS khuyến nghị.

Còn theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), nhìn chung diễn biến thị trường hôm nay nghiêng về hướng cân bằng. Sau 3 phiên giảm liên tục áp lực bán giá thấp cũng tạm thời lắng xuống. Nhóm VN30 có số mã tăng giảm cân bằng, trong khi các mã giảm đều dưới 2%, bên phía tăng điểm ghi nhận mức biến động khả quan hơn.

“Đáng chú ý khi LPB tăng trần, VIC tăng 3,57%, do đó nhìn chung thị trường đang có dấu hiệu cân bằng và hồi phục. Chúng tôi duy trì lo ngại diễn biến thanh khoản thấp trong những phiên hồi phục nhưng lại tăng cao trong những phiên giảm điểm, nhưng trong ngắn hạn yếu tố giảm cung giá thấp có thể giúp VN-Index duy trì diễn biến hồi phục và mốc kháng cự cần quan tâm là 1.780 điểm”, ACBS nhấn mạnh.