Chứng khoán hôm nay 4/11/2026: VN-Index đảo chiều tăng mạnh, độ lan tỏa rộng

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 4/11/2026, VN-Index tăng 33,4 điểm (+1,97%) lên 1.733,02 điểm với 268 mã tăng và 72 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 909 triệu đơn vị, giá trị 17.955 tỷ đồng, tăng hơn 45% về khối lượng và 39% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 124 triệu đơn vị, giá trị 2.690 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng khoảng 70 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Chứng khoán hôm nay 4/11/2026, VN-Index tăng 33,4 điểm (+1,97%) lên 1.733,02 điểm với 268 mã tăng và 72 mã giảm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trước khi lực cầu gia tăng giúp chỉ số bật tăng và đóng cửa trở lại trên vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm.

Ở chiều tác động tích cực, nhóm cổ phiếu Ngân hàng đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số, bên cạnh nhóm Dịch vụ tài chính và Bất động sản; ngược lại, không có nhóm ngành nào gây áp lực đáng kể.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở: VCB (+2,43%), VHM (+2,10%) và VPB (+4,48%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: DVV (-6,94%), STG (-6,97%) và DHG (-0,95%).

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS): Thanh khoản tăng so với phiên trước và vượt mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền bắt đáy đã tham gia tích cực khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ. Đà tăng tập trung phần nhiều ở nhóm ngân hàng, bên cạnh dịch vụ tài chính và bất động sản, trong khi độ rộng nghiêng hẳn về bên mua cho thấy lực cầu lan tỏa trên diện rộng.

“Việc chỉ số nhanh chóng lấy lại vùng 1.700 - 1.720 điểm cho thấy vùng hỗ trợ này vẫn phát huy tác dụng; trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ hồi phục và rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến về vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm và tiếp tục quản trị rủi ro nếu chỉ số đóng cửa trở lại dưới mốc 1.700 điểm”, nhóm phân tích ACBS lưu ý.

Còn theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thanh khoản vượt mức bình quân cho thấy lực cầu bắt đáy đã chủ động quay lại, không chỉ là nhịp hồi kỹ thuật thiếu dòng tiền.

Ngân hàng cùng công nghệ và chứng khoán là động lực chính, trong khi bất động sản và dầu khí chỉ tăng nhẹ. Khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng và quay lại mua các mã đầu ngành. Việc chỉ số bật lên từ vùng hỗ trợ củng cố xu hướng phục hồi ngắn hạn, dù vùng kháng cự phía trên (1.740 -1.750 điểm) có thể gây rung lắc khi lượng hàng bắt đáy về tài khoản.

“VN-Index đảo chiều tăng mạnh trong phiên 4/11/2026, hình thành mẫu nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) cùng khối lượng khớp lệnh cải thiện rõ rệt, củng cố tín hiệu phục hồi tại vùng hỗ trợ đã đề cập. Mức đóng cửa gần cao nhất ngày cho thấy bên mua chiếm ưu thế, tạo cơ sở kỳ vọng quán tính tăng tiếp diễn trong phiên kế tiếp”, TPS nêu quan điểm kỹ thuật.