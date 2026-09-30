Chứng khoán hôm nay 30/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm nhờ lực cầu bắt đáy

Phiên sáng nay, thị trường giao dịch thận trọng, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp và đóng cửa phiên sáng gần mức tham chiếu.

Sang phiên chiều, lực bán gia tăng tại nhóm dầu khí rồi lan rộng sang nhiều nhóm cổ phiếu khác, trong đó có nhóm Vingroup. VN-Index lần lượt xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.770-1.775 điểm và có thời điểm giảm hơn 18 điểm, xuống dưới 1.760 điểm.

Chứng khoán hôm nay 30/9/2026, VN-Index thu hẹp đà giảm vào cuối phiên nhờ xuất hiện lực cầu bắt đáy. Ảnh minh hoạ: Tin nhanh Chứng khoán

Vào những phút cuối phiên, lực cầu bắt đáy gia tăng giúp VN-Index lấy lại khoảng một nửa số điểm đã mất. Đóng cửa chứng khoán hôm nay 30/9/2026, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%) xuống 1.768,62 điểm với 129 mã tăng và 178 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 650,4 triệu đơn vị, giá trị 15.230,5 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 146 triệu đơn vị, giá trị 3.918,6 tỷ đồng.

Nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực chốt lời mạnh trong phiên chiều. Trong đó, PGD giảm 6%, PVD giảm 3,43%, GAS giảm 3,42%, BSR giảm 2,92% và PLX giảm 2,33%.

Tại nhóm Vingroup, VRE tăng nhẹ; trong khi VHM giảm gần 1,9%, VIC giảm gần 1% và VPL giảm 0,13%...

Quan sát thị trường hôm nay cho thấy diễn biến tiêu cực hơn khi áp lực bán gia tăng so với phiên trước, trong đó nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời mạnh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ sáu liên tiếp.

“Việc lực bán gia tăng sau ba phiên tương đối cân bằng cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn đang trở nên kém rõ ràng. Về kỹ thuật, động lượng VN-Index vẫn nghiêng về tiêu cực, song dư địa giảm đang thu hẹp khi chỉ số tiến vào vùng hỗ trợ 1.715-1.760 điểm. Do đó, nhịp điều chỉnh có thể tiếp diễn, nhưng chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng khi tiếp cận vùng hỗ trợ này”, TPS nhấn mạnh.

Đề cập tới quan điểm kỹ thuật, TPS cho rằng: Sau khi lực cầu bắt đáy xuất hiện tại EMA200 (đường trung bình động hàm mũ với chu kỳ 200 phiên giao dịch, dùng để xác định xu hướng dài hạn của thị trường) trong phiên trước, VN-Index hôm nay tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ này khi áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, khiến chỉ số điều chỉnh nhưng vẫn duy trì trên EMA200 quanh 1.760 điểm.

Theo TPS, thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên trước trong khi mẫu hình nến có bóng dưới nhẹ sau khi chạm EMA200, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện tại vùng hỗ trợ nhưng chưa đủ quyết liệt để tạo động lực hồi phục rõ ràng.

Về kỹ thuật, EMA200 tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, qua đó duy trì khả năng VN-Index cân bằng và xuất hiện nhịp hồi phục trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lực cầu chưa thực sự mạnh khiến khả năng phục hồi vẫn chưa rõ ràng, đồng thời chưa có thêm cơ sở để xác nhận quá trình tạo đáy. Do đó, kịch bản kiểm định vùng 1.715-1.750 điểm vẫn được bảo lưu nếu VN-Index đánh mất EMA200 trong các phiên tới.