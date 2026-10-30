Chứng khoán hôm nay 30/10/2026: VN-Index giảm gần 14 điểm, sắc đỏ lan rộng

Đóng cửa phiên chứng khoán hôm nay 30/10/2026, VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương -0,80% xuống 1.741,62 điểm, với 72 mã tăng và 253 mã giảm.

Chứng khoán hôm nay 30/10/2026 nối dài đà điều chỉnh khi nhóm ngân hàng và tài chính trở thành lực cản chính, kéo sắc đỏ lan sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Ảnh thống kê: VPS.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 692,6 triệu đơn vị, giá trị 14.673,3 tỷ đồng, tăng gần 9% về khối lượng và chỉ hơn 1% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 119 triệu đơn vị, giá trị 2.722 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung tuần này, chỉ số VN-Index giảm 32,53 điểm, tương đương -1,83%.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị khoảng 2.692 tỷ đồng trên sàn HOSE. Chi tiết hơn, lực bán trong tuần phân bổ phần nhiều vào các mã FPT, VPL, VIC…; ngược lại, khối ngoại mua ròng TCB, MSN, VCB…

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong, thị trường nối dài đà điều chỉnh khi nhóm ngân hàng và tài chính trở thành lực cản chính, kéo sắc đỏ lan sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Dòng tiền chỉ tìm đến một số cổ phiếu có câu chuyện riêng như bất động sản nhờ kết quả quý 3 vượt trội, chưa đủ sức lan tỏa. Thanh khoản không tăng đột biến cho thấy áp lực bán chưa hoảng loạn, nhưng khối ngoại bán ròng vẫn đè nặng tâm lý.

Việc cổ phiếu VIC cân bằng hơn giúp VN-Index trở lại ngưỡng 1.740 điểm.

Về kỹ thuật, phiên giảm mở gap làm suy yếu kịch bản tái tích lũy, song lực cầu bắt đáy giúp chỉ số thu hẹp mức giảm, để lại tín hiệu hồi phục cần xác nhận. Nhà đầu tư không nên bán tháo ở vùng giá thấp.

Xét về sức khỏe thị trường, theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày đạt khoảng 36,2%, giảm mạnh so với mức khoảng 59,6% của tuần trước, cho thấy sức khỏe thị trường đã suy yếu và áp lực điều chỉnh lan rộng hơn.

Trong tuần, nhóm Bán lẻ, Du lịch & Giải trí và Y tế có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi Dịch vụ tài chính và Ngân hàng kém tích cực.

“VN-Index không vượt qua được vùng kháng cự 1.780 điểm và điều chỉnh trong phần nhiều các phiên, đóng cửa tuần tại 1.741,62 điểm. Thanh khoản suy giảm so với tuần trước trong khi độ rộng thị trường liên tục nghiêng về bên bán cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán quanh vùng kháng cự, khiến động lượng tăng sau nhịp hồi phục trước đó suy yếu dần”, nhóm phân tích đến từ ACBS nhấn mạnh.

Theo đó, trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm và có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm.