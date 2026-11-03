Chứng khoán hôm nay 3/11: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 3/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Bluemarq Group (mã chứng khoán DXG): Thành viên HĐQT Hà Đức Hiếu đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu DXG. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hiếu nắm hơn 471 cổ phiếu DXG, tỷ lệ 0,04%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 3/11 đến 2/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Camimex Group (mã chứng khoán CMX): Ông Bùi Đức Dũng là con Chủ tịch HĐQT Bùi Sĩ Tuấn đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu CMX. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Dũng nắm 7.734.690 cổ phiếu, tỷ lệ 7,59%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 3/11 đến 2/12 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

3. Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã chứng khoán HCD): Kế toán trưởng Trần Thị Anh Nguyệt đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu HCD. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Nguyệt nắm 731.250 cổ phiếu HCD, tương đương tỷ lệ 1,58% vốn điều lệ/cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 3/11 đến 2/12 theo phương thức mua trực tiếp từ tổ chức phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

4. Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (mã chứng khoán UPC): Ông Nguyễn Đức Tài là bố của Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Nguyễn Đức Việt đăng ký bán 150 nghìn cổ phiếu UPC. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tài nắm 351.254 cổ phiếu UPC, tỷ lệ 10,33%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 3/11 đến 30/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

5. Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã chứng khoán BBT): Công ty cổ phần Đầu tư SGI Holdings-tổ chức có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Hoàng Giang, đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát BBT; Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Linh, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật; Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc BBT; Thành viên BKS Đoàn Thị Thu Sương, đồng thời là Thành viên BKS BBT đăng ký mua 980 nghìn cổ phiếu BBT.

Trước khi thực hiện giao dịch, Công ty cổ phần Đầu tư SGI Holdings không nắm bất kỳ cổ phiếu BBT nào.