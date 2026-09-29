Sau khi ghi nhận lực cầu bắt đáy tại EMA200 ngày trong phiên trước, VN-Index hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng và kết phiên giảm nhẹ. Chỉ số phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ, đặc biệt chịu áp lực bán trong phiên chiều, trước khi phục hồi dần về cuối ngày.

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026, VN-Index thu hẹp đà giảm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 29/9/2026, VN-Index giảm 2,95 điểm, tương đương -0,17% xuống 1.777,73 điểm với 133 mã tăng và 170 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 537,8 triệu đơn vị, giá trị 12.338,4 tỷ đồng, giảm hơn 20% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 101,6 triệu đơn vị, giá trị 2.025 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu bluechip phân hóa và phần lớn không thay đổi nhiều, với GVR vươn lên là mã tăng tốt nhất khi +3,4% lên 33.300 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, LPB nới thêm đà giảm, kết phiên mất 4,4% xuống 43.500 đồng/cổ phiếu, khớp 3,6 triệu đơn vị. Các cổ phiếu theo sau là STB mất 1,8% và VIC, VPL, MBB, VRE mất trên dưới 1%.

Về kỹ thuật, theo Công ty Chứng khoán TPS, EMA200 quanh 1.760 điểm vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ, giúp VN-Index tạm thời duy trì trạng thái cân bằng và chưa phá vỡ kịch bản hồi phục kỹ thuật.

Tuy nhiên, diễn biến hôm nay nhìn chung chưa tạo thêm thay đổi đáng kể so với phiên trước, khi thanh khoản suy giảm và chỉ số chưa hình thành tín hiệu đủ mạnh để xác nhận tạo đáy. Do đó, rủi ro tiếp tục kiểm định vùng 1.715-1.750 điểm vẫn được bảo lưu nếu VN-Index xuyên thủng EMA200 trong các phiên tới.