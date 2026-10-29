Chứng khoán hôm nay 29/10/2026: VN-Index đảo chiều giảm điểm

Hôm nay, thị trường điều chỉnh trở lại khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó nhóm vốn hóa vừa và nhỏ chịu sức ép lớn hơn. Dầu khí là tâm điểm bán tháo, chỉ tài nguyên cơ bản và bán lẻ giữ được sắc xanh, cho thấy dòng tiền chỉ tập trung cục bộ.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 29/10/2026, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,62%), đóng cửa tại 1.755,61 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 14.505 tỷ đồng, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận giảm; tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch tăng 2,3%.

Chứng khoán hôm nay 29/10/2026 ghi nhận dầu khí là tâm điểm bán tháo, chỉ tài nguyên cơ bản và bán lẻ giữ được sắc xanh, cho thấy dòng tiền chỉ tập trung cục bộ. Ảnh chụp màn hình.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 97 mã tăng và 215 mã giảm. Khối ngoại bán ròng khoảng 457 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm Bất động sản gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh nhóm Ngân hàng và Thực phẩm & Đồ uống; ở chiều ngược lại, lực đỡ đến từ nhóm Tài nguyên và Du lịch & Giải trí.

Cụ thể, các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở HPG (+2,17%), VPL (+1,35%) và GVR (+1,43%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: VHM (-2,20%), BSR (-3,83%) và GAS (-2,19%).

“Thanh khoản khớp lệnh nhích nhẹ so với phiên trước, song tổng giá trị giao dịch vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và ngân hàng, trong khi độ rộng nghiêng hẳn về bên bán cho thấy lực bán đã lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu”, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ACB đánh giá.

Cũng theo đơn vị này, việc chỉ số liên tục gặp khó trước khi tiếp cận vùng 1.780 điểm cho thấy đây là vùng kháng cự mạnh; trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong, thanh khoản quanh mức bình quân, phản ánh áp lực bán chưa mang tính hoảng loạn nhưng dòng tiền mới vẫn thận trọng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Về kỹ thuật, VN-Index gặp khó tại vùng kháng cự nhưng vẫn giữ được hỗ trợ ngắn hạn; nhóm phân tích đánh giá nhịp giảm hiện tại mang tính tái tích lũy trong xu hướng tăng, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên giải ngân thăm dò tại các nhịp rung lắc.