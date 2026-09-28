Chứng khoán hôm nay 28/9: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 28/9. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán NHA): Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Đạo đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu NHA, tăng sở hữu lên 4.311.699 cổ phiếu, tỷ lệ 6,05%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/9 đến 26/10 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

2. Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán SGP): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)-tổ chức có liên quan đến Người đại diện phần vốn góp Hồ Thị Thu Hiền, đồng thời là Ủy viên HĐQT SGP đăng ký bán toàn bộ 19.314.627 cổ phiếu SPG, tỷ lệ 8,93%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/9 đến 27/10 theo phương thức khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần ập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL): Công đoàn cơ sở NVL đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL, giảm sở hữu xuống 1.738.733 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 0,072%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/9 đến 26/10 theo phương thức thoả thuận.

4. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (mã chứng khoán BTU): Ủy viên HĐQT Đào Mạnh Hùng đăng ký mua 529.700 cổ phiếu BTU. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hùng không nắm bất kỳ cổ phiếu BTU nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/9 đến 26/10 theo phương thức thoả thuận.

Cùng thời gian và phương thức, CTCP Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa-tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đào Mạnh Hùng, đồng thời là Ủy viên HĐQT BTU, đăng ký bán toàn bộ 529.700 cổ phiếu BTU, tỷ lệ 14,71%.

5. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (mã chứng khoán TDT): Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu TDT. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Thắng nắm 1.539.440 cổ phiếu TDT, tỷ lệ 6,44%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/9 đến 27/10 theo phương thức thoả thuận.

6. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (mã chứng khoán MQN): Bà Nguyễn Thị Nga là em dâu Phó Tổng Giám đốc Trần Thanh Bình đăng ký mua 250 nghìn cổ phiếu MQN. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Nga nắm 22 nghìn cổ phiếu MQN, tỷ lệ 0,27%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 28/9 đến 22/10 theo phương thức thoả thuận.