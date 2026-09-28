Chứng khoán hôm nay 28/9/2026: VN-Index suy yếu, điểm sáng cổ phiếu năng lượng

Sau tuần giao dịch giảm điểm, VN-Index mất hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm và vùng giá trung bình 200 phiên. Tâm lý nhà đầu tư kém tích cực hơn, VN-Index giảm điểm đầu phiên với áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm mã.

Cụ thể, VN-Index điều chỉnh về quanh 1.760 điểm và phục hồi trong phiên chiều dưới ảnh hưởng khá tích cực của nhóm năng lượng. Đóng cửa chứng khoán hôm nay 28/9/2026, VN-Index giảm 4,43 điểm (-0,25%) về mức 1.780,68 điểm, dưới kháng cự giá trung bình 200 phiên tương ứng 1.800 điểm.

VN30 giảm 16,08 điểm (-0,83%) về mức 1.922,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Chứng khoán hôm nay 28/9/2026, VN-Index điều chỉnh về quanh 1.760 điểm và phục hồi trong phiên chiều dưới ảnh hưởng khá tích cực của nhóm cổ phiếu năng lượng. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Độ rộng trên thị trường chứng khoán TPHCM tiêu cực với 227 mã giảm giá và chỉ có 105 mã tăng giá. Áp lực bán gia tăng ở nhóm bất động sản, chứng khoán, khu công nghiệp, thép, công nghệ, viễn thông, tiêu dùng... với áp lực bán khá đột biến ở nhiều mã. Trong khi tăng giá tích cực ở các mã năng lượng, vận tải biển, bảo hiểm...

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 676,7 triệu đơn vị, giá trị 15.095 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,4% về khối lượng và giảm 1,2% về giá trị so với phiên cuối tuần qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 128,6 triệu đơn vị, giá trị 2.625 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -292,8 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS: Dưới áp lực từ thị trường thế giới, giá dầu ở mức cao, các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu tiếp tục bị rút ròng mạnh. Hai chỉ số chính VN-Index, VN30 tiếp tục giao dịch kém tích cực dưới các vùng kháng cự mạnh.

“Tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn trở nên bi quan hơn khi thị trường không có nhiều cơ hội sinh lợi, áp lực dừng lỗ ngắn hạn tăng. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với thị trường chung khi hầu hết các nhóm ngành đều có xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài, ngoại trừ nhóm năng lượng - dầu khí và bảo hiểm vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng khá tích cực”, nhóm phân tích nhấn mạnh.

Trong bối cảnh này, xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Dù vậy, VN-Index kỳ vọng vẫn sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm.

“VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1.800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm - 1.750 điểm”, SHS dự báo.