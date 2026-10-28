Chứng khoán hôm nay 28/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ, nhóm ngân hàng dẫn dắt

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 28/10/2026, VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,27%) đóng cửa tại 1.766,65 điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 15.306 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 262 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 124 mã tăng và 176 mã giảm.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 28/10/2026, VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,27%) đóng cửa tại 1.766,65 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Ở chiều tác động tích cực, nhóm ngân hàng đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số, bên cạnh nhóm bất động sản và thực phẩm & đồ uống; ở chiều ngược lại, áp lực đến từ nhóm dịch vụ tài chính, công nghệ và dịch vụ tiện ích.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở VCB (+2,50%), VIC (+0,33%) và HDB (+3,86%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm GAS (-1,52%), FPT (-2,53%) và HPG (-1,19%).

Trong phiên, VN-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp nhưng vẫn giao dịch bên dưới vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Thanh khoản khớp lệnh cải thiện so với phiên trước, song tổng giá trị giao dịch vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại mạnh mẽ.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), nhóm ngân hàng chuyển sang đóng vai trò dẫn dắt và đóng góp phần lớn mức tăng của chỉ số, tuy nhiên độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán cho thấy đà tăng chưa lan tỏa.

Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc, tích lũy dưới vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Còn theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong, thị trường ghi nhận chuyển biến tích cực hơn so với phiên trước khi lực cầu gia tăng trong phiên chiều, giúp VN- Index đi lên và nhiều nhóm ngành thu hẹp đáng kể mức giảm trong phiên. Dù diễn biến vẫn phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế, sự phục hồi này cho thấy áp lực bán đang được hấp thụ tốt hơn.

Thanh khoản cải thiện so với hôm qua nhưng còn thấp hơn bình quân 20 phiên, phản ánh dòng tiền có sự khởi sắc song mức độ tham gia vẫn chưa mạnh.

Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn; chúng tôi kỳ vọng quán tính tăng có thể tiếp diễn trong phiên kế tiếp, với độ bền của nhịp phục hồi cần được củng cố bằng sự lan tỏa của lực cầu và cải thiện thanh khoản.