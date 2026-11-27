Chứng khoán hôm nay 27/11/2026, VN-Index tăng 24,22 điểm (+1,49%) lên 1.653,9 điểm sau phiên giảm mạnh hôm trước, dẫn dắt bởi VIC (+8,04 điểm) và nhóm dầu khí, trong khi chứng khoán, bất động sản dân cư, khai khoáng giảm.

Bảng thống kê nhóm ngành tăng trong phiên chứng khoán hôm nay 27/11/2026. Ảnh: VPS.

Sàn TPHCM có 217 mã tăng, 93 mã giảm; tổng giá trị giao dịch đạt 11.269 tỷ đồng, thấp hơn 19% so với bình quân 20 phiên.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch này, VN-Index giảm 2,07% so với tuần trước, về mức 1.653,9 điểm, dưới kháng cự 1.800 điểm. VN30 kết tuần giảm 1,96% về mức 1.753,53 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.800 điểm.

"Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực. Ngoại trừ nhóm năng lượng - dầu khí, công nghệ thông tin... phục hồi tốt sau giai đoạn giảm giá mạnh. Các nhóm ngành khác vẫn chịu áp lực bán mạnh, phục hồi kém trong phiên cuối tuần như ở nhóm dịch vụ tài chính, hàng cá nhân, bảo hiểm, bất động sản, bán lẻ...", Công ty Chứng khoán SHS thống kê.

Trong bối cảnh diễn biến thị trường như trên, Công ty Chứng khoán Tiên Phong khi đánh giá về kỹ thuật thiên về kịch bản trung tính.

"Trong kịch bản cơ sở, chỉ số VN-Index có thể vận động trong vùng 1.618 – 1.680 điểm", TPS dự báo.