Chứng khoán hôm nay 27/10/2026: VN-Index giằng co dưới vùng kháng cự, lực đỡ từ nhóm Vingroup

Chốt phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 27/10/2026, VN-Index giảm nhẹ 1,68 điểm, tương đương mức giảm 0,10%, xuống 1.761,87 điểm với 123 mã tăng và 197 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 631,6 triệu đơn vị, giá trị 13.922,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% về khối lượng và 3% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 163 triệu đơn vị, giá trị 3.671 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 27/10/2026, VN-Index giảm nhẹ 1,68 điểm, tương đương mức giảm 0,10%, xuống 1.761,87 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở nhóm cổ phiếu họ nhà Vingroup với: VIC (+1,35%), VPL (+1,16%) và MWG (+1,20%)…

Nhóm Ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh nhóm Dịch vụ tiện ích và Dịch vụ tài chính; với VPB (-1,69%), GAS (-1,99%) và VHM (-0,63%)…

Trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giằng co hai chiều quanh mốc tham chiếu và đóng cửa giảm nhẹ. Thanh khoản khớp lệnh tiếp tục suy giảm và thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng khi chỉ số ở gần vùng kháng cự. Lực đỡ chỉ số tập trung phần nhiều ở nhóm bất động sản, trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục tạo áp lực và độ rộng thị trường nghiêng về bên bán.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc, tích lũy dưới vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn”, nhóm phân tích đến từ Công ty Chứng khoán ACB nhận xét.

Còn theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thanh khoản thấp hơn bình quân phản ánh tâm lý thận trọng, khối ngoại tiếp tục bán ròng. Chỉ số vẫn trên các đường trung bình ngắn hạn nên xu hướng tăng chưa bị phá vỡ, song động lượng và dòng tiền ở mức trung tính cho thấy thị trường cần thêm thời gian tích lũy.

“Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh trong hai phiên ngày 26-27/10 đều thấp hơn ba phiên tăng liền trước, cho thấy áp lực bán chưa gia tăng và nhịp điều chỉnh hiện vẫn mang tính chất lành mạnh.

Đồng thời, chỉ số duy trì trên EMA10 và EMA20, củng cố xu hướng tăng ngắn hạn. Với những dấu hiệu ban đầu cho thấy lực cung suy yếu và mang tính cục bộ, chúng tôi đánh giá rủi ro giảm sâu do bán tháo hiện chưa lớn; thị trường có thể sớm lấy lại đà tăng nếu áp lực cung tiếp tục thu hẹp và lực cầu được duy trì”, TPS nhấn mạnh.