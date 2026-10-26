Chứng khoán hôm nay 26/10: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 26/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG): Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu NKG. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hạnh nắm 28 cổ phiếu NKG.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10 đến 23/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD): Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 350 nghìn cổ phiếu CTD, tăng sở hữu lên hơn 2,14 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,88%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10 đến 23/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL): CTCP DIAMOND PROPERTIES -tổ chức có liên quan đến Người quản lý doanh nghiệp Bùi Cao Nhật Quân, đồng thời là Chủ tịch HĐQT NVL đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL. Trước khi thực hiện giao dịch, CTCP DIAMOND PROPERTIES nắm 178.441.709 cổ phiếu NVL, tỷ lệ 7,423%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

4. Công ty cổ phần ILA (mã chứng khoán ILA): Chủ tịch HĐQT Võ Xuân Phong đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu ILA. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phong nắm 3.973.406 cổ phiếu ILA, tỷ lệ 20,23%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10 đến24/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

5. Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã chứng khoán SAV): Công ty E-land Asia Holding-tổ chức có liên quan đến ông Lee Eun Hong là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của E-Land Asia Holdings Pte. Ltd. tại Công ty CP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex, đồng thời là Chủ tịch HĐQT SAV, đăng ký mua 93 306 cổ phiếu SAV. Trước khi thực hiện giao dịch, Công ty E-land Asia Holding nắm 13.334.365 cổ phiếu SAV, tỷ lệ 48,78%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10 đến 9/11 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

6. Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán BAF): Ông Nguyễn Phạm Xuân Quang đăng ký mua 70 nghìn cổ phiếu BAF. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyễn Phạm Xuân Quang không nắm bất kỳ cổ phiếu BAF nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10 theo phương thức giao dịch trực tiếp với tổ chức phát hành.

7. Công ty cổ phần Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán FHS): Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phụng đăng ký mua 35.226 cổ phiếu FHS. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Phụng nắm 434.237 cổ phiếu FHS, tỷ lệ 2,43%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10 theo theo phương thức thoả thuận.