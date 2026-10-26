Chứng khoán hôm nay 26/10/2026: VN-Index giảm khi tiếp cận vùng kháng cự

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 26/10/2026, VN-Index giảm 10,60 điểm (-0,60%) đóng cửa tại 1.763,55 điểm. Thanh khoản giảm so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 13.529 tỷ đồng. Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 106 mã tăng và 205 mã giảm.

Chứng khoán hôm nay 26/10/2026 ghi nhận VN-Index có thời điểm tăng lên vùng kháng cự 1.780 điểm nhưng vấp phải áp lực bán và lùi trở lại, đóng cửa trong sắc đỏ. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm Ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh nhóm Dịch vụ tài chính và Thực phẩm & Đồ uống. Ngược lại, lực đỡ đến từ nhóm Dịch vụ tiện ích và Dầu khí.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở: GAS (+2,81%), VIC (+0,21%) và VJC (+1,77%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: VCB (-1,23%), VPB (-2,07%) và BID (-1,46%). Khối ngoại bán ròng khoảng 887 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm tăng lên vùng kháng cự 1.780 điểm nhưng vấp phải áp lực bán và lùi trở lại, đóng cửa trong sắc đỏ.

“Thanh khoản giảm khá mạnh so với phiên liền trước và thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền có phần thận trọng sau chuỗi phiên tăng. Áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn ngành ngân hàng, trong khi một số nhóm như dịch vụ tiện ích và dầu khí đóng vai trò nâng đỡ.

Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc, tích lũy dưới vùng kháng cự mạnh 1.780 - 1.800 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi tại vùng kháng cự và có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn”, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ACB đánh giá.

Nhận xét tổng quan về phiên giao dịch, Công ty Chứng khoán Tiên Phong cho rằng: Thị trường điều chỉnh khi áp lực chốt lời xuất hiện tại vùng kháng cự, với sắc đỏ bao trùm các chỉ số chính. Số nhóm ngành ghi nhận điều chỉnh chiếm đa số, nhóm dầu khí là nhóm bổi bật nhất nhưng khá khiếm tốn về hiệu suất.

Thanh khoản thấp hơn bình quân phản ánh bên mua đứng ngoài quan sát hơn là bên bán tháo, song khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung ở nhóm công nghệ, làm suy yếu lực cầu nền. Với các chỉ báo động lượng đã ở vùng quá mua, thị trường nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy quanh vùng hỗ trợ gần trước khi đủ lực vượt kháng cự.