Chứng khoán hôm nay 25/9/2026: VHM-VIC dẫn dắt, VN-Index tăng hơn 10 điểm

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 25/9/2026, VN-Index tăng 10,02 điểm (tương đương +0,56%), lên 1.785,11 điểm với 140 mã tăng và 179 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 624,2 triệu đơn vị, giá trị 15.278,5 tỷ đồng, giảm gần 5% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 157,4 triệu đơn vị, giá trị 3.693 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay 25/9/2026 ghi nhận đà phục hồi, VN-Index tăng hơn 10 điểm, lên 1.785,11 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 624,2 triệu đơn vị. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Phiên giao dịch hôm nay, thị trường phục hồi với sự dẫn dắt chủ yếu từ VHM-VIC, trong khi thanh khoản khớp lệnh giảm so với phiên trước và diễn biến giữa các nhóm ngành tiếp tục phân hóa, phù hợp với đặc điểm thường thấy của các nhịp hồi tạm thời trong xu hướng giảm.

Về kỹ thuật, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán TPS, dù VN-Index ghi nhận một phiên hồi phục nhưng chưa đủ thuyết phục để xác nhận đảo chiều xu hướng giảm. Đặc biệt, việc chỉ số đánh mất kênh giá tăng trước đó tiếp tục là tín hiệu bất lợi đối với xu hướng ngắn hạn.

“Nhìn chung, VN-Index vẫn nghiêng về kịch bản điều chỉnh và các nhịp hồi hiện tại cần được nhìn nhận thận trọng cho đến khi xuất hiện sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và sức mạnh của dòng tiền”, nhóm phân tích của TPS nhận xét.

Cũng theo đơn vị này, xu hướng giảm có thể còn kéo dài và vùng 1.715 điểm, tương ứng đáy tháng 8/2026, vẫn là mục tiêu hỗ trợ đáng lưu ý. Tuy nhiên, đà giảm nhiều khả năng sẽ diễn ra tương đối chậm do EMA200 ngày quanh 1.760 điểm vẫn có khả năng tạo ra các nhịp hồi kỹ thuật tạm thời.

Do đó, trong ngắn hạn, các nhịp hồi khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự vẫn nên được xem xét trong bối cảnh tái cơ cấu và kiểm soát tỷ trọng, thay vì xem là tín hiệu xác nhận đảo chiều.