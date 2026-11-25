Áp lực bán đã gia tăng trở lại khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong phiên hôm nay. Đầu phiên, thị trường tăng điểm nhẹ với thanh khoản rất thấp, lực cầu giá lên suy giảm. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh trong cuối phiên chiều, thanh khoản gia tăng khi giá giảm.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 25/11/2026, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,57%) đóng cửa tại 1.687,45 điểm. Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 87 mã tăng và 241 mã giảm.

Chứng khoán hôm nay 25/11/2026, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,57%), đóng cửa tại 1.687,45 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán

Thanh khoản tăng so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 16.091 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 5.179 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung chủ yếu ở VIC với khoảng 4.701 tỷ đồng.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm Ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh nhóm Bất động sản và nhóm Dịch vụ tài chính; ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ nhóm Du lịch và Giải trí.

Các mã tạo áp lực lớn nhất tập trung phần nhiều ở: MCH (-2,11%), VHM (-0,65%) và HPG (-1,72%); các mã tác động tích cực nhất gồm: HVN (+2,53%), VPL (+1,04%) và SAB (+2,44%).

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), trong phiên, VN-Index mở cửa trên mốc 1.700 điểm và có thời điểm tiến lên 1.706 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán và đóng cửa gần mức thấp nhất phiên.

“Giá trị giao dịch tăng khoảng 27% so với phiên trước, tuy nhiên phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận với gần 8.000 tỷ đồng, riêng VIC hơn 4.590 tỷ đồng, trong khi giá trị khớp lệnh chỉ khoảng 8.800 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Áp lực bán lan rộng với số mã giảm gấp gần ba lần số mã tăng, tập trung ở nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.

Trong ngắn hạn, VN-Index tiếp tục gặp khó tại vùng kháng cự 1.700 - 1.720 điểm; nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro”, nhóm phân tích ACBS lưu ý.

Thị trường đang dần kết thúc tháng 11/2026 và VN-Index đang có 3 tháng liên tiếp giảm giá. Thanh khoản thị trường chưa cải thiện.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, chất lượng thị trường ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện. Hầu hết các nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư tốt. Chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm, trong khi áp lực dừng lỗ các vị thế ngắn hạn vẫn gia tăng; Gia tăng tỉ trọng chỉ nên xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

“Xu hướng ngắn hạn, VN-Index suy giảm dưới kháng cự đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026. Xu hướng VN-Index chỉ cải thiện tích cực khi vượt lên xu hướng giảm giá; Hoặc VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.650 điểm nếu không giữ được vùng hỗ trợ 1.680 điểm”, SHS dự báo.