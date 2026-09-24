Chứng khoán hôm nay 24/9/2026: Áp lực điều chỉnh diện rộng, VN-Index giảm gần 30 điểm

Phiên sáng nay, áp lực bán tiếp tục gia tăng trên diện rộng khiến thị trường mở cửa chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 22,4 điểm (-1,24%) xuống 1.779,25 điểm với 230 mã giảm, gấp gần 3,5 lần mã tăng (68 mã). Tổng khối lượng giao dịch đạt 288,9 triệu đơn vị, giá trị 7.355 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay 24/9/2026 gặp áp lực điều chỉnh lan rộng trên nhiều nhóm ngành, nổi bật là nhóm dầu khí, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị tương đối lớn, khiến VN-Index đóng cửa giảm gần 30 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc và chìm trong sắc đỏ. Đóng cửa chứng khoán hôm nay 24/9/2026, VN-Index giảm tổng cộng 26,56 điểm (1,47%), xuống mức 1.775,09 điểm, với 228 mã giảm và chỉ 81 mã tăng.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 654,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16.680 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 138,2 triệu đơn vị, trị giá 3.274,5 tỷ đồng.

Nhóm VN30 giảm gần 23 điểm khi có tới 23 mã giảm và 4 mã giữ được sắc xanh gồm: GVR tăng 2%, MSN tăng 1,4% và VNM-VPB cùng tăng 0,2%.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán TPS, VN-Index giảm mạnh và đóng cửa gần mức thấp nhất ngày, tiếp tục củng cố kịch bản điều chỉnh đã được lưu ý trong phiên trước.

“Trong 1-2 phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục duy trì quán tính giảm, song chỉ số có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật tại EMA200 ngày, hiện quanh 1.760 điểm. Nếu xuất hiện nhịp hồi phục tại vùng này, chúng tôi cho rằng đây có thể là cơ hội để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục và hạ tỷ trọng một cách chủ động, thay vì chịu áp lực phải bán bằng mọi giá trong những phiên giảm mạnh”, TPS nhấn mạnh.

Cũng theo nhóm phân tích, xét về kịch bản cơ sở, vùng hỗ trợ 1.715 điểm vẫn được bảo lưu cho đến khi xuất hiện tín hiệu mới cho thấy áp lực bán suy yếu và lực cầu quay trở lại.

“Trong ngắn hạn, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và ưu tiên quan sát phản ứng của VN-Index tại EMA200. Việc giữ được vùng hỗ trợ này có thể tạo điều kiện cho một nhịp hồi kỹ thuật, trong khi trường hợp xuyên thủng với thanh khoản gia tăng sẽ làm tăng khả năng chỉ số tiếp tục hướng về vùng 1.715 điểm”, nhóm phân tích TPS lưu ý.