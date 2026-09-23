Chứng khoán hôm nay 23/9: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 23/9. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (mã chứng khoán SBG): Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đức đăng ký mua 40 nghìn cổ phiếu SBG và nhận thưởng 40 nghìn cổ phiếu SBG, tăng sở hữu lên 2.858.540 cổ phiếu, tỷ lệ 4,61%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/9 đến 25/9 theo phương thức giao dịch trực tiếp với tổ chức phát hành.

2. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã chứng khoán PIT): Thành viên Ban Kiểm soát Lê Thuý Đào đăng ký bán toàn bộ 381.500 cổ phiếu PIT, tỷ lệ 2,68%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/9 đến 21/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (mã chứng khoán SSB): Phó Tổng Giám đốc Đặng Thu Trang đăng ký bán 70 nghìn cổ phiếu SSb, giảm sở hữu xuống 300.076 cổ phiếu SSB, tỷ lệ 0,009%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/9 đến 22/10 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

4. Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (mã chứng khoán VTR): Kế toán trưởng La Huệ đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu VTR. Trước khi thực hiện giao dịch, Kế toán trưởng La Huệ nắm 83.791 cổ phiếu VTR , tỷ lệ 0,13%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/9 đến 22/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã chứng khoán MBB): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh đăng ký mua 240.780 cổ phiếu MBB, tăng sở hữu lên 7.517.316 cổ phiếu MBB, tỷ lệ 0,075%.

Giao dịch được thực hiện trong ngày 23/9 theo Nghị quyết số 40/NQMB-HĐQT ngày 16/09/2026 v/v phương án chào bán số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được quyền mua nhưng chưa phân phối hết.

6. Công ty cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài (mã chứng khoán ILC): Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Biên đăng ký mua 150 nghìn cổ phiếu ILC. Trước khi thực hiện giao dịch,ông Biên nắm 52.767 cổ phiếu ILC, tỷ lệ 0,87%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/9 đến 21/10 theo phương thức thoả thuận.