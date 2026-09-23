Chứng khoán hôm nay 23/9/2026: VN-Index quay đầu giảm hơn 15 điểm

Đầu phiên giao dịch, VN-Index tăng lên vùng 1.820 điểm, thanh khoản cải thiện tích cực ở một số mã nhóm bán lẻ, ngân hàng. Sau đó, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, tác động tiêu cực lên chỉ số là nhóm Vingroup.

Đóng cửa chứng khoán hôm nay 23/9/2026, VN-Index giảm 15,28 điểm (-0,84%) về mức 1.801,65 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. VN30 giảm 10,45 điểm (-0,53%) về mức 1.954,91 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên quanh 1.960 điểm.

Chứng khoán hôm nay 23/9/2026 phân hoá với dòng tiền suy yếu khiến VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trở lại và chốt phiên mất hơn 15 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Thanh khoản cải thiện đáng kể, với gần 670 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị 17.745,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 36,6% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận chiếm 191 triệu đơn vị, trị giá 5.202 tỷ đồng.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.062,13 tỷ đồng trên sàn HoSE. Lực bán trong phiên tập trung vào các mã: VPB, ACB, VHM; ngược lại, khối ngoại mua ròng VIC, FUESSVFL, TPB…

Độ rộng trên sàn giao dịch TPHCM nghiêng về tiêu cực với 174 mã giảm giá và 133 mã tăng giá. Phiên giao dịch hôm nay, lực cầu tập trung tại một số các mã cổ phiếu ngành: Ngân hàng, Điện tử & Thiết bị điện … giúp hạn chế đà giảm điểm cho VN-Index.

Theo đó, những mã tăng điểm có tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên bao gồm: TCB (+2,63%), LPB (+2,16%), GEE (+6,62%)… Ngược lại, VIC (-3,20%), VHM (-1,73%), VPL (-3,18%)… là những mã giảm điểm nổi bật trong phiên giao dịch này.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán TPS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.790 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên và kháng cự quanh 1.850 điểm. Trong khi xu hướng VN30 biến động trong biên độ hẹp quanh 1.960 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên.

Diễn biến kém tích cực của thị trường chung khi giá giảm thanh khoản tăng, giá phục hồi thanh khoản giảm. Đồng thời chỉ số VN-Index biến động kém tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã tác động kém tích cực lên tâm lý nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh thị trường vừa được nâng hạng.

Dòng tiền vẫn chưa cải thiện tốt, mặc dù thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt. Các vị thế gia tăng tỉ trọng chỉ nên xem xét khi xu hướng chính của VN-Index cải thiện, tăng trưởng tốt trở lại”, TPS đánh giá về phiên giao dịch ngày 23/9.

Còn theo ACBS, thanh khoản gia tăng trong những phiên giảm nhưng suy yếu ở phiên hồi phục gần nhất, phản ánh tâm lý thận trọng và lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh. Đáng chú ý, đà giảm của nhóm Vingroup gây áp lực hơn 16 điểm lên chỉ số, cho thấy diễn biến VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa phản ánh đầy đủ trạng thái chung của thị trường.

“Trong ngắn hạn, nếu chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ 1.780 điểm, đồng thời thanh khoản cải thiện trong các phiên tăng, nhịp hồi phục sẽ được củng cố. Khi đó, VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự 1.860 điểm, tương ứng với đường xu hướng trung hạn”, ACBS lưu ý.