Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 23/11/2026, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) đóng cửa tại 1.697,14 điểm.

Thanh khoản giảm so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 12.691 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 372 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 164 mã tăng và 136 mã giảm.

Chứng khoán hôm nay 23/11/2026 ghi nhận VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) đóng cửa tại 1.697,14 điểm.

Ở chiều tác động tích cực, nhóm Bất động sản đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số, bên cạnh nhóm Công nghệ Thông tin và nhóm Thực phẩm và đồ uống; ngược lại, áp lực đến từ nhóm Ngân hàng, Điện, nước & xăng dầu khí đốt và Bán lẻ.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở: VIC (+1,57%), VHM (+1,82%) và FPT (+4,11%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: TCB (-2,12%), GAS (-1,70%) và STB (-1,55%).

Nhận xét về phiên giao dịch hôm nay, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index có diễn biến khá tương đồng với phiên ngày 20/11. Chỉ số khởi đầu trong sắc đỏ nhưng khi áp lực bán giá thấp bắt đầu cạn kiệt, VN-Index đã hồi phục dần về cuối phiên.

“Phiên hôm nay tỏ ra tích cực hơn khi chỉ số chốt phiên tăng hơn 8 điểm nhưng quan sát diễn biến chúng tôi nhận thấy lực cầu mua lên có dấu hiệu chậm lại. Sự thận trọng đã xuất hiện khi giá cổ phiếu hồi phục cùng với việc chỉ số tiến sát mốc 1.700 có thể đã làm bên mua chùn tay.

Nhìn chung, vùng 1.660 hiện tượng tiết cung đã xuất hiện trong khi đó đà hồi phục của VN-Index có thể gặp thử thách tại mốc 1.700 điểm, do đó nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng margin và cân nhắc hạ margin tại mốc 1.700 điểm”, nhóm phân tích đến từ ACBS khuyến nghị.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.720 điểm, tương ứng kháng cự đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026. Xu hướng VN-Index chỉ cải thiện tích cực khi vượt lên xu hướng giảm giá, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm.

“Thị trường đang cân bằng và phục hồi trở lại vùng giá 1.700 điểm - 1.720 điểm như nhận định trong các báo cáo trước. Một phần do áp lực cung giá thấp giảm mạnh sau giai đoạn suy giảm, bán mạnh đột biến ở nhiều nhóm mã. Chúng tôi đã nhận định vùng giá tương đối hợp lý của VN-Index, khuyến nghị hạn chế bán tháo nếu có.

Tuy nhiên, chất lượng thị trường ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện tốt, đa số vẫn hồi phục, cân bằng sau giai đoạn giảm mạnh mà chưa hình thành xu hướng tăng trưởng mới. Chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm; Gia tăng tỉ trọng xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay”, SHS nhấn mạnh.