Chứng khoán hôm nay 23/10/2026: VN-Index tăng 13,52 điểm, cổ phiếu ngân hàng 'hút' tiền

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 23/10/2026, VN-Index tăng 13,52 điểm, tương đương +0,77% lên 1.774,15 điểm với 144 mã tăng và 156 mã giảm.

Tại nhóm ngân hàng, STB tăng kịch trần +6,9% lên 68.500 đồng, khớp hơn 8,2 triệu đơn vị.

Cổ phiếu ACB bật tăng gần 4% lên 21.300 đồng, khớp lệnh gần 41 triệu đơn vị; SSB khi tăng 3,7% lên 16.650 đồng; LPB có lúc tăng kịch trần trước khi đóng cửa với mức tăng 3,6% lên 40.400 đồng/cổ phiếu…

Chứng khoán hôm nay 23/10/2026, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên 1.774,15 điểm khi dòng tiền luân chuyển sang nhóm ngân hàng. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Tổng khối lượng giao dịch hơn 777,1 triệu đơn vị, giá trị 16.942 tỷ đồng, tăng gần 16% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 136,3 triệu đơn vị, giá trị 2.824 tỷ đồng.

Thanh khoản duy trì trên mức bình quân cho thấy bên mua tham gia chủ động hơn, củng cố độ tin cậy của đà tăng. Tuy nhiên, khối ngoại chưa đồng hành, sức lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ còn hạn chế, trong khi nhiều nhóm ngành vẫn chịu áp lực điều chỉnh, nên mức độ đồng thuận chưa cao.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index duy trì quán tính tăng điểm trong phiên hôm nay, đi cùng sự cải thiện tích cực của khối lượng khớp lệnh, đặc biệt trong phiên chiều, cho thấy dòng tiền tiếp tục hỗ trợ nhịp phục hồi.

Tuy nhiên, chỉ số hiện đóng cửa sát ngưỡng EMA100 tại 1.775 điểm, thuộc cụm kháng cự EMA50/EMA100/EMA200 tại vùng 1.755–1.775 điểm, nên áp lực chốt lời có thể gia tăng và khiến thị trường rung lắc trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khoảng trống tăng giá tại 1.738–1.746 điểm hình thành trong phiên trước phản ánh tâm lý sẵn sàng nâng giá mua của nhà đầu tư, song cũng là vùng có thể được kiểm định trở lại nếu động lực tăng suy yếu.

“Chúng tôi duy trì đánh giá tích cực đối với nhịp phục hồi, đồng thời lưu ý khả năng xuất hiện các phiên giằng co khi chỉ số kiểm định cụm kháng cự trên”, TPS nhấn mạnh.