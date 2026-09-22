Chứng khoán hôm nay 22/9: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 22/9. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (mã chứng khoán EVG): Chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu EVG, tăng sở hữu lên 2.502.555 cổ phiếu EVG, tỷ lệ 27,65%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 22/9 đến 20/10 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

2. Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (mã chứng khoán TTD): Tổng Giám đốc Đỗ Văn Bửu Đan được tặng 10 nghìn cổ phiếu TTD, tăng sở hữu lên 16.360 cổ phiếu TTD, tỷ lệ 0,05%.

Giao dịch được thực hiện trong ngày 22/9 theo phương thức nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động.

3. Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang (mã chứng khoán HAM): Bà Đào Vũ Ngọc Linh là con gái Ủy viên HĐQT Đào Đức Đại đăng ký mua 75.900 cổ phiếu HAM. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Linh không nắm bất kỳ cổ phiếu HAM nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 22/9 đến 21/10 theo phương thức thoả thuận.