Chứng khoán hôm nay 22/9/2026: VN-Index tăng hơn 17 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 22/9/2026, VN-Index tăng 17,26 điểm (+0,96%) đóng cửa tại mức 1.816,93 điểm. Hệ số độ rộng thị trường cho thấy số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế so với số cổ phiếu giảm với 163 mã tăng so với 127 mã giảm điểm.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước đó với khối lượng giao dịch đạt hơn 539,3 triệu đơn vị, giá trị 12.988,2 tỷ đồng, giảm gần 18% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 148,3 triệu đơn vị, giá trị gần 2.779 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay 22/9/2026 ghi nhận đà phục hồi khá tốt, VN-Index tăng hơn 17 điểm với 163 mã tăng so với 127 mã giảm điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 54,08 tỷ đồng trên sàn HoSE, với lực mua trong phiên tập trung vào các mã SBT, MCH, VIC… và bán ròng TCB, VHM, VPB…

Hôm nay, lực cầu tập trung tại một số mã cổ phiếu ngành bất động sản, tiêu dùng … giúp hỗ trợ đà tăng điểm cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch. Những mã tăng điểm có tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên bao gồm: VIC (+3,74%), VHM (+1,91%), MSN (+3,84%)… Ngược lại, SSB (-6,90%), VPB (-1,58%), ACB (-1,79%)… là những mã giảm điểm nổi bật trong phiên.

“VN-Index bật tăng khi tiếp cận vùng hỗ trợ 1.780 điểm và duy trì đà hồi phục đến cuối phiên, qua đó phủ nhận nhịp giảm của phiên liền trước. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn khá thận trọng và chưa tạo được sự đồng thuận mạnh.

Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi VIC và VHM, khi hai cổ phiếu này đóng góp hơn 16 điểm cho chỉ số, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn vào một số mã vốn hóa lớn. Trong ngắn hạn, nếu đà hồi phục tiếp tục được duy trì và dòng tiền cải thiện, VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự gần nhất quanh 1.860 điểm - khu vực tương ứng với đường xu hướng trung hạn”, Công ty Chứng khoán ACB nhận xét.

Còn theo Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index đã phục hồi khá tốt. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tích lũy tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.790 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên và kháng cự quanh 1.850 điểm. Trong khi xu hướng VN30 biến động trong biên độ hẹp với thanh khoản ở mức thấp, quanh 1.960 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên.

“Sau phiên chịu áp lực bán khá đột biến của các cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường đã phục hồi tốt trở lại với thanh khoản khá thấp, mức độ phân hóa cao. Tuy nhiên, chất lượng của thị trường đang cải thiện tốt trở lại.

Thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy trong các ngành tăng trưởng tốt hiện nay và kiểm soát rủi ro khi VN-Index chưa có nhiều kỳ vọng”, SHS nhấn mạnh.