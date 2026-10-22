Chứng khoán hôm nay 22/10/2026: VN-Index tăng gần 22 điểm, nhóm Vingroup dẫn dắt

Đóng cửa phiên chứng khoán hôm nay 22/10/2026, VN-Index tăng 21,96 điểm (+1,26%) lên 1.760,63 điểm với 149 mã tăng và 167 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 672 triệu đơn vị, giá trị 15.299 tỷ đồng, giảm 25% về khối lượng và gần 21% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 100,1 triệu đơn vị, giá trị 1.999 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay 22/10/2026 ghi nhận VN-Index tăng gần 22 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Tại nhóm VN30, VN30-Index kết phiên tăng 12,41 điểm với 17 mã tăng và 11 mã giảm. VIC tiếp tục là mã dẫn đầu phiên khi tăng 4,2%, qua đó đóng góp 15,5 điểm cho chỉ số chung.

Theo sau là BSR tăng 3,9%, VHM tăng 3,6%, VPL tăng 2,4%...

Ngược lại, áp lực giảm điểm tập trung tại nhóm ngân hàng, với BID (-0,88%), LPB (-1,76%), TCB (-0,73%)…

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), nhịp tăng của VN-Index hôm nay mang tính dẫn dắt hơn là lan tỏa, với động lực chủ yếu đến từ nhóm Vingroup, trong khi cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa.

Thanh khoản vượt bình quân 20 phiên, cùng sự trở lại mua ròng của khối ngoại, cho thấy tâm lý và dòng tiền đang cải thiện, củng cố độ tin cậy của nhịp phục hồi. Tuy nhiên, mức độ tập trung vào một số cổ phiếu trụ khiến đà tăng chưa có sự đồng thuận rộng rãi.

Khi VN-Index tiến sát cụm kháng cự của các đường trung bình dài hạn tại 1.755–1.775 điểm, áp lực chốt lời sau nhịp phục hồi nhanh từ đáy có thể gia tăng, khiến thị trường phân hóa và rung lắc mạnh hơn.

“VN-Index duy trì quán tính tăng điểm trong phiên hôm nay; thanh khoản dù thấp hơn phiên trước nhưng vẫn xấp xỉ bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa chuyển sang trạng thái quá thận trọng. Đáng chú ý, tâm lý hưng phấn đầu phiên đã tạo khoảng trống tăng giá tại vùng 1.738-1.746 điểm, phản ánh sự sẵn sàng trả mức giá cao hơn để gia tăng vị thế của nhà đầu tư”, TPS nhận xét.

Tuy nhiên, nếu động lực tăng suy yếu, chỉ số có thể điều chỉnh trở lại kiểm định vùng trống này, đặc biệt khi đang tiếp cận cụm kháng cự EMA50/EMA100/EMA200 tại 1.755-1.775 điểm.

“Chúng tôi kỳ vọng quán tính tăng vẫn được duy trì trong ngắn hạn, song diễn biến có thể đan xen các nhịp rung lắc khi VN-Index kiểm định cụm kháng cự trên”, nhóm phân tích cho hay.

Còn theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index duy trì đà tăng mạnh sang phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa tại 1.760,63 điểm và tiến sát vùng kháng cự 1.780 – 1.800 điểm. Thanh khoản khớp lệnh giảm so với phiên trước nhưng vẫn cao hơn nhẹ so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện dù có phần thận trọng hơn khi chỉ số tiến gần đến vùng kháng cự.

Điểm đáng chú ý là đà tăng của chỉ số tập trung phần nhiều ở nhóm Vingroup và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường lại nghiêng về bên bán với số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, cho thấy sắc xanh chưa lan tỏa đều; khối ngoại tiếp tục mua ròng là điểm tích cực hỗ trợ cho chỉ số.

“Trong ngắn hạn, VN-Index có khả năng thử thách vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm, song sự phân hóa và độ rộng kém tích cực cho thấy đà tăng có thể gặp rung lắc tại vùng này”, ACBS lưu ý.