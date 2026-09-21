Chứng khoán hôm nay 21/9/2026: VN-Index giảm sâu mất mốc 1.800 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 21/9/2026, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%) đóng cửa tại 1.799,67 điểm. Hệ số độ rộng thị trường cho thấy số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế so với số cổ phiếu tăng, với 205 mã giảm so với 105 mã tăng điểm.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước đó với khối lượng giao dịch đạt hơn 656,1 triệu đơn vị, giá trị 17.317 tỷ đồng, giảm 25,5% về khối lượng và 33,2% về giá trị. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 146,5 triệu đơn vị, giá trị 3.705 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay 21/9/2026, diễn biến chốt lãi tiếp tục duy trì sau phiên chốt ETF cuối tuần trước khiến VN-Index mất mốc 1.800 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 664,19 tỷ đồng trên sàn HoSE. Lực bán trong phiên tập trung vào các mã VHM, VIC, FPT… và mua ròng MCH, VPB, CTG…

Trong phiên giao dịch hôm nay, lực cầu tập trung tại một số các mã cổ phiếu ngành: Ngân hàng, Du lịch & Giải trí, Sản xuất Dầu khí … giúp hạn chế đà giảm điểm cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch.

Theo đó, những mã tăng điểm có tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên bao gồm: VPB (+3,64%), VJC (+6,98%), BSR (+4,47%)… Ngược lại, VIC (-2,57%), VHM (-4,08%), VCB (-1,67%), … là những mã giảm điểm nổi bật trong phiên giao dịch. Trong đó, SSB tiếp tục bị xả bán, kết phiên giảm sàn 6,8% xuống mức 22.450 đồng/cổ phiếu với khối lượng dư bán sàn hơn 1,92 triệu đơn vị.

“Diễn biến chốt lãi tiếp tục duy trì sau phiên chốt ETF ngày 18/9 tuần trước, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu họ Vingroup khi VIC, VHM và VRE điều chỉnh mạnh từ 2,5% - 4%, ảnh hưởng lớn đến VN-Index. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng xuất hiện nhiều mã bị chốt lãi mạnh, trong đó đáng chú ý là SSB sau chuỗi ngày tăng mạnh do kỳ vọng được ETF mua vào đã giảm hết biên độ phiên hôm nay”, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận xét về diễn biến phiên giao dịch.

Do đó, VN-Index đã để mất mốc 1.800 điểm và tiếp tục giảm sâu hơn, chạm mức thấp nhất 1.783 điểm trước khi nhận được lực mua vào mạnh giúp chỉ số hồi phục.

“Vùng 1.790 điểm cũng là vùng hỗ trợ mạnh với sự hiện diện của mốc MA 200 ngày, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ cân bằng ở vùng này để trở lại xu hướng tăng điểm lên vùng 1.890 điểm. Chiều ngược lại, mốc hỗ trợ ngắn hạn là vùng 1.720 - 1.750 điểm”, ACBS nhấn mạnh.