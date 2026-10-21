Chứng khoán hôm nay 21/10/2026: VN-Index bật tăng mạnh, lấy lại mốc 1.730 điểm

Hôm nay, VN-Index bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng đến cuối phiên, lấy lại vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm.

VN-Index lấy lại mốc 1.730 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 21/10/2026, VN-Index tăng 46,7 điểm (+2,76%) đóng cửa tại 1.738,67 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 20.291 tỷ đồng, tăng 53,1% so với phiên trước; trong đó giá trị khớp lệnh đạt 17.053 tỷ đồng, tăng khoảng 52,7% so với phiên liền trước.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 246 mã tăng và 78 mã giảm. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 188 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Chứng khoán hôm nay 21/10/2026 ghi nhận VN-Index bật tăng mạnh gần 50 điểm, đóng cửa tại 1.738,67 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Trong phiên giao dịch hôm nay 21/10, lực đỡ lan tỏa ở nhóm bất động sản và ngân hàng; với các mã có tác động tích cực nhất đến chỉ số bao gồm: VIC (+6,99%), VHM (+6,92%), VPL (+3,73%)…

Ngược lại, số mã giảm không đáng kể; với BSR (-2,09%), BVH (-1,87%), PVT (-4,96%)…

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), thanh khoản khớp lệnh tăng mạnh khoảng 53% so với phiên trước và cao hơn khoảng 42% so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền đã trở lại quyết liệt và xác nhận cho đà hồi phục.

Điểm đáng chú ý là đà tăng lan tỏa trên diện rộng với số mã tăng áp đảo và nhóm ngân hàng đồng loạt tăng giá, với sự dẫn dắt của nhóm Vingroup; khối ngoại cũng chuyển từ bán ròng sang mua ròng, cho thấy sự đồng thuận của dòng tiền.

“Trong ngắn hạn, việc chỉ số lấy lại vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm với thanh khoản cao củng cố cho kịch bản hồi phục, mở ra khả năng hướng tới vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng ở mức hợp lý khi thị trường xác nhận xu hướng hồi phục, song vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro và tránh mua đuổi ở những nhịp tăng nóng”, nhóm phân tích ACBS lưu ý.

Xét về kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, phiên tăng đã xác nhận tín hiệu đảo chiều tại đường xu hướng hỗ trợ trung - dài hạn, nhưng cần vượt vùng kháng cự EMA200 (vùng 1.755 điểm) để củng cố xu hướng tăng.

“Chúng tôi kỳ vọng VN-Index có thể bước vào một nhịp hồi phục mới. Tuy nhiên, để củng cố độ tin cậy của tín hiệu đảo chiều, chỉ số cần vượt qua và duy trì vững trên vùng kháng cự 1,755 điểm, tương ứng với đường trung bình động EMA200 ngày. Khả năng chinh phục thành công vùng này sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ bền vững của nhịp tăng trong các phiên tới”, TPS nhấn mạnh.

Công ty chứng khoán lý giải “sức hút” cổ phiếu

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,71 điểm (+1,44%) lên 261,67 điểm với 86 mã tăng và 57 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 80 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.114,5 tỷ đồng, gấp đôi so với phiên hôm qua.

SHS và CEO là 2 mã có thanh khoản vượt trội so với phần còn lại trên HNX. Trong đó, SHS khớp lớn nhất hơn 22 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,4% lên 12.900 đồng. CEO khớp gần 13 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 5,45% lên 11.600 đồng.

Đề cập tới “sức hút” trên sàn, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng: Kết thúc quý III/2026, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu được duy trì trong điều kiện thị trường chứng khoán kém thuận lợi hơn đáng kể so với quý III/2025, đặc biệt về diễn biến chỉ số và thanh khoản.

Khác với đà tăng mạnh của quý III/2025, thị trường chứng khoán quý III/2026 chịu áp lực điều chỉnh và thanh khoản suy giảm rõ rệt. VN-Index đóng cửa quý ở mức 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 20,76%.

Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 18.625 tỷ đồng/phiên, giảm 57,6% so với cùng kỳ và giảm 22,7% so với quý trước, tạo áp lực chung lên hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, hoạt động đầu tư tài sản tài chính tiếp tục là động lực đóng góp lớn vào doanh thu của SHS. Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 565,5 tỷ đồng trong quý III, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các khoản cho vay ký quỹ và phải thu đạt 341,1 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ.

Bất chấp giá trị giao dịch trên ba sàn sụt giảm mạnh, doanh thu môi giới chứng khoán của SHS vẫn đạt 71,9 tỷ đồng. Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty nằm trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HNX (2,60%) và UPCoM (3,62%); đặc biệt, SHS góp mặt trong Top 5 thị phần môi giới công cụ nợ với tỷ trọng trên 10%.