Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 20/11/2026, VN-Index giảm 0,83 điểm (-0,05%) đóng cửa tại 1.688,79 điểm. Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 96 mã tăng và 217 mã giảm.

Thanh khoản tăng so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 15.933 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 20/11/2026, VN-Index giảm 0,83 điểm (-0,05%) đóng cửa tại 1.688,79 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu bluechip; điển hình là VIC đảo chiều tăng, dù chỉ tăng 0,8% lên 241.900 đồng và đóng góp hơn 3 điểm cho chỉ số.

Trong rổ VN30, với bộ ba cổ phiếu tài chính dẫn đầu: SSI tăng 2,3% lên 20.000 đồng; STB tăng 2,6% lên 70.800 đồng và TCB tăng 2,9% lên 21.200 đồng.

Như vậy, tính chung tuần này, VN-Index giảm 46,14 điểm (-2,66%). Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 75.234 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 0,5% so với tuần trước đó. Áp lực trong tuần tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng và Bất động sản.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị khoảng 3.281 tỷ đồng trên sàn HOSE. Lực bán trong tuần phân bổ phần nhiều vào các mã FPT, VCB, ACB…; ngược lại, khối ngoại mua ròng MSN, POW, KDH…

Xét về sức khỏe thị trường, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày đạt khoảng 19,5%, giảm mạnh so với mức khoảng 36,7% của tuần trước, cho thấy sức khỏe thị trường suy yếu rõ rệt khi phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới đường trung bình giá ngắn hạn.

Trong tuần, nhóm Bán lẻ, Điện, nước & xăng dầu khí đốt và Du lịch và Giải trí có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và Y tế kém tích cực.

Trong tuần, VN-Index giảm bốn phiên liên tiếp và đánh mất mốc 1.700 điểm, có thời điểm lùi về quanh 1.666 điểm trong phiên cuối tuần, trước khi lực cầu bắt đáy giúp chỉ số hồi phục về sát mức tham chiếu.

Thanh khoản bình quân tuần nhích nhẹ so với tuần trước, trong khi khối ngoại bán ròng mạnh và tỷ lệ cổ phiếu trên đường trung bình 20 ngày giảm mạnh, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong vùng 1.650 - 1.700 điểm, vùng 1.700 - 1.720 điểm là kháng cự gần. Nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy và cân nhắc hạ tỷ trọng ở các nhịp hồi về vùng kháng cự 1.700 - 1.720 điểm”, bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán ACB nhận định.