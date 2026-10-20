Chứng khoán hôm nay 20/10: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 20/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã chứng khoán ADC): Bà Phạm Thị Ngọc Diệp, em của ông Phạm Huy Phong - Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 195 nghìn cổ phiếu ADC, tỷ lệ 4,92%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán CMG): Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CMG, giảm/tăng sở hữu xuống/lên cổ phiếu, tỷ lệ %. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Nguyễn Trung Chính nắm 2.750.60 cổ phiếu CMG, tỷ lệ 1,181%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/10 đến 17/11 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận; theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán BAF): Thành viên Ban Kiểm soát Trần Thị Thanh Trà đăng ký mua 20 nghìn cổ phiếu BAF. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Trà không nắm bất kỳ cổ phiếu BAF nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/10 đến 30/10 theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

4. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã chứng khoán PIT): Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex-tổ chức có liên quan đến Người đại diện chủ sở hữu phần vốn tại PIT Trần Trung Kiên, đồng thời là Chủ tịch HĐQT PIT đăng ký bán toàn bộ 4.910.811 cổ phiếu PIT, tỷ lệ 32,31%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/10 đến theo phương thức khớp lệnh thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.

5. Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH): Công đoàn BVH đăng ký bán 194.370 cổ phiếu BVH. Trước khi thực hiện giao dịch, Công đoàn BVH nắm 244.370 cổ phiếu BVH, tỷ lệ 0,0329%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

6. Công ty cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức (mã chứng khoán TTD): Thành viên BKS Bùi Thúy Kiều đăng ký bán 10 nghìn cổ phiếu TTD. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Kiều nắm 132 nghìn cổ phiếu TTD, tỷ lệ 0,42%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/10 đến 18/11 theo phương thức thoả thuận.