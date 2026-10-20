Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Đóng cửa phiên chứng khoán hôm nay 20/10/2026, VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương +0,13%, lên 1.691,97 điểm với 188 mã tăng và 115 mã giảm. Dòng tiền phân hóa, ưu tiên nhóm vừa và nhỏ cùng các ngành hàng tiêu dùng, tài nguyên cơ bản và xây dựng.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 574,2 triệu đơn vị, giá trị 13.251,6 tỷ đồng, giảm gần 6% về khối lượng và tương đương về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 86 triệu đơn vị, giá trị 2.094 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026 ghi nhận lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp giúp VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên chiều. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Thanh khoản dưới bình quân và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy lực cầu chủ động chưa cải thiện. Tín hiệu hồi phục kỹ thuật cần thêm phiên xác nhận; nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng thấp, chỉ giải ngân thăm dò tại vùng hỗ trợ.

Đà tăng của thị trường phiên hôm nay thiếu đồng thuận khi nhóm ngân hàng và VHM vẫn là lực cản chính. Trong đó, VHM vẫn là cái tên ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số khi giảm hơn 4% xuống 57.800 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu ngân hàng như: SSB, LPB, HDB giảm từ 1,3% đến 2,9%.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index phục hồi trong phiên chiều sau nhịp giảm buổi sáng, qua đó hình thành mẫu nến Dragonfly Doji, phản ánh lực cầu xuất hiện tại vùng giá thấp và mở ra khả năng hồi phục ngắn hạn.

“Tuy nhiên, tín hiệu này cần thêm 1-2 phiên xác nhận, trong khi việc chỉ số xuyên thủng đường xu hướng nối hai đáy tháng 3/2026 và tháng 8/2026 cho thấy rủi ro giảm điểm đang rõ nét hơn.

Do đó, chúng tôi vẫn nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục xu hướng giảm, dù thị trường có thể tạm thời tìm được điểm cân bằng trong một vài phiên tới. Vùng hỗ trợ tiềm năng của nhịp điều chỉnh nằm quanh 1.660 điểm”, nhóm phân tích TPS nhấn mạnh.

Còn theo Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index sẽ phục hồi lên lại quanh 1.700 điểm trong những phiên tới.

Xu hướng VN-Index sẽ cải thiện khi vượt lên lại kháng cự quanh 1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Hoặc VN-Index tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1.650 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026.