Chứng khoán hôm nay 2/11: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 2/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã chứng khoán SMA): Thành viên HĐQT Trần Đức Phú đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu SMA. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phú nắm 906.159 cổ phiếu SMA, tỷ lệ 4,45%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/11 đến 30/11 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

2. Công ty cổ phần Everpia (mã chứng khoán EVE): Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm CHO YONG HWAN đăng ký bán toàn bộ 459.760 cổ phiếu EVE, tỷ lệ 1,1%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/11 đến 27/11theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

3. Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán GTD): Cổ đông Lê Như Thanh An là con của Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu đăng ký mua 950 nghìn cổ phiếu GTD. Trước khi thực hiện giao dịch, cổ đông Lê Như Thanh An không nắm bất kỳ cổ phiếu GTD nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/11 đến 1/12 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

4. Công ty cổ phần YBM (mã chứng khoán YBM): Phó Giám đốc Phan Thế Tùng đăng ký mua 443 nghìn cổ phiếu YBM. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tùng nắm hơn 2,54 triệu cổ phiếu YBM, tỷ lệ 7,91%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/11 đến 1/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

5. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã chứng khoán MIG): Công đoàn Cơ sở Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đăng ký nhận chuyển nhượng 15.636 cổ phiếu MIG, tăng sở hữu lên 329.366 cổ phiếu MIG, tỷ lệ 0,1557%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/11 đến 30/11 theo phương thức chuyển quyền sở hữu qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

6. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán NVL): Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thanh Vân đăng ký bán 7.577.573 cổ phiếu NVL. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Vân nắm 19.211.090 cổ phiếu NVL , tỷ lệ 0,799%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/11 đến 13/11 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

7. Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (mã chứng khoán ADC): Thành viên BKS Vũ Đức Tính đăng ký mua 50 nghìn cổ phiếu ADC. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tính không nắm bất kỳ cổ phiếu ADC nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/11 đến 30/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức, Kế toán trưởng Nguyễn Văn Quyết đăng ký bán 60 nghìn cổ phiếu ADC. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Quyết nắm 90 nghìn cổ phiếu ADC, tỷ lệ 2,26%.