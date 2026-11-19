7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 19/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Merufa (mã chứng khoán MRF): Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải-tổ chức có liên quan đến Uỷ viên HĐQT Bùi Minh Tuấn, đồng thời là Ủy viên HĐQT MRF đăng ký bán toàn bộ 134.665 cổ phiếu MRF, tỷ lệ 1,98%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/11 đến 11/12 theo phương thức thoả thuận.

2. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (mã chứng khoán HEP): Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế-tổ chức có liên quan đến Người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Rin, đồng thời là Ủy viên HĐQT HEP, đăng ký bán toàn bộ 522.700 cổ phiếu HEP, tỷ lệ 8,71%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/11 đến 11/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã chứng khoán MBB): Công đoàn cơ sở MBB đăng ký nhận chuyển nhượng 198.391 cổ phiếu MBB. Trước khi thực hiện giao dịch, Công đoàn cơ sở MBB nắm 6.485.439 cổ phiếu MBB, tỷ lệ 0,0644%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/11 đến 18/12 theo phương thức thu hồi cổ phiếu của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, thực hiện qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

4. Công ty cổ phần Transimex (mã chứng khoán TMS): Công ty Cổ phần Vinaprint-tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tuấn, đồng thời là Thành viên HĐQT TMS; Thành viên HĐQT Lê Duy Hiệp, đồng thời là Chủ tịch HĐQT TMS; Thành viên HĐQT Võ Hoàng Giang, đồng thời là Thành viên HĐQT TMS; Thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Hậu, đồng thời là Thành viên Ban Kiểm soát TMS, đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu TMS. Trước khi thực hiện giao dịch, Vinaprint nắm 1.334.971 cổ phiếu TMS, tỷ lệ 0,72%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/11 đến 18/12 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

5. Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL): Ủy viên HĐQT Đinh Quang Huy đăng ký bán toàn bộ hơn 736.000 cổ phiếu VHL, tỷ lệ 2,94%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/11 đến 18/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã chứng khoán VIT): Ủy viên HĐQT Đinh Quang Huy đăng ký bán hơn 1,69 triệu cổ phiếu VIT. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Huy nắm hơn 3,32 triệu cổ phiếu VIT, tỷ lệ 4,17%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/11 đến 18/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

7. Công ty Cổ phần Janus Group (mã chứng khoán TCO): Người phụ trách kể toán Phan Thế Quân đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TCO. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Quân nắm 1.179.114 cổ phiếu TCO, tỷ lệ 2,057%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/11 đến 18/12 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.