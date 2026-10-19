Chứng khoán hôm nay 19/10: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 19/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán APH): Ông Phạm Đỗ Huy Cường, Tổng giám đốc APH đăng ký bán toàn bộ hơn 1,12 triệu cổ phiếu APH , tỷ lệ 0,46%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến 7/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (mã chứng khoán L18): Cổ đông Bùi Thanh Thái là con Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Xinh đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu L18. Trước khi thực hiện giao dịch, cổ đông Bùi Thanh Thái nắm 775 cổ phiếu L18.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến 17/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM): Chủ tịch HĐQT Lương Đức Tâm đăng ký bán toàn bộ 759.800 cổ phiếu AGM, tỷ lệ 4,17%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến 13/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

4. Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã chứng khoán DDG): Ông Trần Cửu Long là em ruột Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Trần Kim Sa đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu DDG, tỷ lệ 2,51%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến 17/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

5. Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (mã chứng khoán THP): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phi Anh đăng ký mua 80 nghìn cổ phiếu THP. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Phi Anh nắm 12.410.380 cổ phiếu THP, tỷ lệ 57,43%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến 13/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán BAF): Kế toán trưởng Phan Thị Kim Trang đăng ký mua 30 nghìn cổ phiếu BAF. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Trang nắm không nắm bất kỳ cổ phiếu BAF nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến 30/10 theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiều theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty năm 2026.

7. Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG): Chủ tịch HĐQT lê Phương Thảo đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu YEG. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Thảo nắm hơn 11,8 triệu cổ phiếu YEG, tỷ lệ 5,76%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/10 đến 29/10 theo phương thức mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lễ của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1.

Cùng thời gian và phương thức, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quân Minh đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu YEG. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Thảo nắm 145.038 cổ phiếu YEG, tỷ lệ 0,07%.