Chứng khoán hôm nay 19/10/2026: VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.700 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 19/10/2026, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,94%), đóng cửa tại 1.689,84 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 13.355 tỷ đồng, tăng 21,4% so với phiên trước; trong đó giá trị khớp lệnh đạt 11.337 tỷ đồng, tăng khoảng 14,8% so với phiên liền trước. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 788 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 19/10/2026, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,94%), đóng cửa tại 1.689,84 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 162 mã tăng và 133 mã giảm.

Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 19/10, áp lực giảm điểm tập trung chủ yếu tại nhóm Bất động sản và Ngân hàng, với VIC (-3,72%), VCB (-1,23%), VHM (-1,15%)… Đây cũng là những mã gây áp lực lớn nhất lên chỉ số.

Ngược lại, lực đỡ đến từ một số mã như BSR (+1,76%), VPL (+1,27%), MSN (+1,40%)…

Dù để mất mốc 1.700 trong phiên hôm nay nhưng Công ty Chứng khoán ACB “nhận thấy thị trường đã không tỏ ra hoảng loạn”.

Công ty này so sánh: Khi VIC giảm sâu hơn mức thấp nhất phiên ngày 16/10, diễn biến bán ra trên diện rộng chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, dòng tiền sau đó đã ổn định trở lại và tiếp tục mua vào các nhóm được kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 khả quan như: Bán lẻ (MWG, FRT, DGW), Khoáng sản (MSR), Thực phẩm (MSN) và nhóm dầu khí (PVT, BSR, GAS).

Diễn biến phân hóa này đã giúp cho số mã tăng trên HOSE cao hơn số mã giảm (162 so với 133).

“Khả năng dòng tiền vẫn sẽ duy trì diễn biến phân hóa hiện tại, trong khi VN-Index đang phụ thuộc nhiều vào diễn biến của VIC. Với riêng VIC, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu có hỗ trợ tại vùng 200 - 205, qua đó VN-Index đang gần vùng có thể hồi phục, vùng hỗ trợ quan trọng của chỉ số là 1.660 - 1.680 điểm”, ACBS nhấn mạnh.

Còn theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index đảo chiều giảm, chủ yếu do VIC và nhóm ngân hàng, trong đó yêu cầu giảm lãi suất cho vay gây lo ngại về biên lợi nhuận ngân hàng.

Ngược lại, nhóm vừa và nhỏ cùng dầu khí, chứng khoán giữ sắc xanh, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn luân chuyển nhưng thiếu sức lan tỏa. Thanh khoản dưới bình quân và khối ngoại bán ròng phản ánh lực cầu chủ động còn yếu.

Do đó, TPS cho rằng, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dò đáy; nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng thấp, chờ tín hiệu xác nhận tại vùng hỗ trợ.