3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 18/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán TNK): Bà Hồ Uyển Nhi là con đẻ Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu TNK. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Uyển Nhi không nắm bất kỳ cổ phiếu TNK nào.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/11 đến 16/12 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

2. Tổng Công ty Việt Thắng - Công ty cổ phần (mã chứng khoán TVT): Ông Diều Minh Lương là bố đẻ Thành viên HĐQT Diều Chí Hảo đăng ký mua 125 nghìn cổ phiếu TVT. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Lương nắm 1.776.550 cổ phiếu TVT, tỷ lệ 8,46%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/11 đến 17/12 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

3. Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (mã chứng khoán VIW): Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings-tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Tô Dũng, đồng thời là Chủ tịch HĐQT VIW đăng ký bán toàn bộ 8.579.800 cổ phiếu VIW, tỷ lệ 14,79%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/11 đến 15/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.